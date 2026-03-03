Holi 2026: హోలీ ఆఫర్ల పేరుతో లింక్స్.. క్లిక్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ!

Holi fake links scam:
హోలీ పండగ సమయం దగ్గరపడుతున్న వేళ సైబర్ మోసగాళ్లు కొత్త పద్ధతులతో ప్రజలను మోసం… చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రంగులు, గిఫ్టులు, ఈవెంట్ పాసులు భారీ డిస్కౌంట్లో ఇస్తున్నామని చెబుతూ వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా నకిలీ లింకులు పంపిస్తున్నారు. ఆ లింకులపై క్లిక్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో ఈ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో.. ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ విభాగం డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. హోలీ ఆఫర్లు పేరుతో వచ్చే ప్రతి మెసేజ్ను నమ్మకూడదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సాధారణంగా మోసగాళ్లు “హోలీ స్పెషల్ ఆఫర్”, “ఫ్రీ గిఫ్ట్ వౌచర్”, “లిమిటెడ్ టైమ్ డిస్కౌంట్” వంటి ఆకర్షణీయమైన పదాలు ఉపయోగిస్తారు. లింక్పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే నకిలీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, బ్యాంక్ వివరాలు, ఓటీపీ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారం అడుగుతారు. ఈ వివరాలు ఇచ్చిన వెంటనే మీ ఖాతా నుండి డబ్బు మాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
కొన్ని సందర్భాల్లో లింక్పై క్లిక్ చేయగానే మీ ఫోన్లో ప్రమాదకరమైన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దీంతో హ్యాకర్లు మీ ఫోన్ను నియంత్రించగలరు. ఫోన్లో ఉన్న ఫోటోలు, కాంటాక్టులు, బ్యాంక్ యాప్లు అన్నీ ప్రమాదంలో పడతాయి.
అందుకే తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే లింకులను ఓపెన్ చేయకూడదు. ఏ ఆఫర్ అయినా అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా మాత్రమే చెక్ చేయాలి. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి మెసేజ్ను నమ్మి వెంటనే స్పందించకూడదు.
పొరపాటున మోసపోయినట్లయితే వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే సమీప సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటే డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
హోలీ పండగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలంటే ముందుగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న నిర్లక్ష్యం పెద్ద నష్టానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి.