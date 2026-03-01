Holi 2026: కామదహనంకు శుభమూహుర్తం..?. మంటల్లో ఈ రెండు వేస్తే ఏడాదంతా గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Holika dahan day before holi 2026: హోలీకి ఒక రోజు ముందు అనాదీగా కాముడి దహనంను మనం చేసుకుంటాం. అయితే.. ఈసారి మార్చి 2 వతేదీన హోలీకా దహనం కార్యక్రమం చేసుకొవాలని పండితులు చెప్తున్నారు. దీని వల్ల జీవితంలో అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు, శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెప్తున్నారు.
మనం హిందూ ఆచారాల ప్రకారం చేసుకునే ప్రతి పూజలు, పండగల వెనుక పురాణ ఇతిహసాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దేశ మంత ఎక్కడ చూసిన హోలీ పండగ సంబరాల్లో అందరు రెడీ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ సారి హోలీ రోజున కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహనం రావడంతో హోలీని మార్చి 4న జరుపుకొవాలని పండితులు చెప్తున్నారు.
హోలీకి ఒక రోజు ముందు హోలీకా దహనంను నిర్వహిస్తారు. ఈ సారి హోలీకా దహనంను మార్చి2వ తేదీన జరుపుకుంటాం. హోలీక దహనంను కాముడి పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. కాముడి పౌర్ణమిని సాయంత్రం సంధ్య వేళ వీధి మధ్యలో లేదా చౌరస్తా మధ్యలో ఆవుపెడతో , గోమయంతో అలకాలి. ఆతర్వాత దాని మీద ముగ్గువేయాలి. దాని మీద ఎండిపోయిన కర్రలు కుప్పలుగా నిలువుగా వేయాలి.
ఆ కర్రల ముందు పూజలుచేసి ప్రత్యేకంగా విష్ణుమూర్తి ప్రహ్లదుడ్ని హోలీకా బారి నుంచి కాపాడిన కథను గుర్తు చేసుకొవాలి.ఆతర్వాత దాని ముందు పసుపు,కుంకుమ,పూలు పెట్టి, ఆ తర్వాత దీపంతో కర్రల మద్యలో ఆవుపిడకలు వేసి, దాని మీద కర్పూరం బిల్లలు వేసి వెలిగించాలి.ఈ విధంగా హోలీకా దహనం క్రతువు నిర్వహించాలి.
ఈ మంటల్లో కొంతమంది ఇంట్లోని పాత ఫర్నీచర్ కర్రల ముక్కలు, బట్టలు,టైర్లు, పాత వస్తువులు వేయడం చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు. దీని వల్ల వాతావరణం కాలుష్యమయం అవుతుంది. కేవలం హోలీ కాముని మంటల్లో గంధపు చెక్కలు లేదా పంచపల్లవలు కర్రలు వేయాలి.ఈ విధంగా కాముడి దహనం చేస్తే వాటినుంచి వచ్చే పొగతో వాతావరణంలోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమౌతుంది.
సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 8 లోపు హోలీకా దహనం కార్యక్రమం చేసుకొవాలని పండితులు చెప్తున్నారు. ఈ రోజున చాలామంది తమ ఇళ్లలో బియ్యం, పాలు, చక్కెరతో పాయసం చేసుకుంటారు. దీని వల్ల చెడు ప్రభావాలు దూరమై గొప్ప శుభాలతో మంచి జరుగుతుందని భావిస్తారు. హోలీకా దహనం రోజున సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో భద్రకాలం ఉందని, ఈ సమయంలో కాముడి పౌర్ణమిని చేయోద్దని చెప్తున్నారు.
హోలీకా దహనం రోజున షేవింగ్ లు, కటింగ్ లు, గోర్లు కట్ చేసుకొవడం వంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు.ఈ విధంగా పరిహారం పాటిస్తే కాముడి దహనం రోజున శ్రీ మహా విష్ణువు ఆశీస్సులు పొంద వచ్చని పండితులు చెప్తారు.( గమనిక - ఈ స్టోరీ నమ్మకం,విశ్వాసాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు..)