English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..

Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..

Holi festival remedies: హోలీ పండగకు ముందు కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే ఇంట్లో ఉండే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పూర్తిగా దూరమై పొతుంది.  ఆ తర్వాత జీవితంలో గొప్ప శుభాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆవస్తువులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
1 /6

హిందు సంప్రదాయంలో మనం హోలీని ఎంతో గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. మనం చేసే ప్రతి పండగల వెనక పురాణ ఇతిహసాలు మిళితమై ఉంటాయి. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయంకు గుర్తుగా పండగల్ని చేసుకుంటాం. అయితే..ఈసారి మనం హోలీని మార్చి 4న జరుపుకుంటాం.  

2 /6

 హిరణ్యకశిపుడు తన కొడుకైన హరిభక్తుడు ప్రహ్లదుడ్ని చంపడం కోసం తన సోదరి హోలీకా సాయం తీసుకుంటాడు. మంటల్లో విసిరివేయడంతో హోలీకా బారి నుంచి ఆ శ్రీమన్నారయణుడు తన భక్తుడైన ప్రహ్లదుడ్ని కాపాడుకుంటాడు. కానీ హోలీకా మాత్రం మంటల్లో కాలిపోతుంది. చెడు చేయాలని తలచి తానే నాశనం అయిపోతుంది.

3 /6

దీనికి గుర్తుగా ప్రతి ఏటా హోలీకి ముందు హోలీకా దహంను నిర్వహిస్తారు.  మనం ఈసారి హోలీకా దహనంను మార్చి 3వ తేదీన,హోలీ పండగను మార్చి 4న  జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా హోలీ పండగకు ముందు కొన్ని వస్తువులు ఇంట్లో నుంచి తీసేస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయి.  

4 /6

చాలా మంది తమ ఇళ్లలో జంతువులు సీనరీలు పెట్టుకుంటారు. జింకలు, సింహాలు, పులులు మొదలైనవి పెట్టుకుంటారు. దీనితో నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. పగిలిన గాజు గ్లాసులకు, వాడని వస్తువులు అస్సలు ఉంచకూడదు. చిరిగిన దుస్తులు, టేబుల్స్ విరిగిపోతే, వాడనిఫోన్ లు, ఆగిన గడియారాలు మొదలైనవి అస్సలు ఇంట్లో ఉంచకూడదు.

5 /6

దీనితో పాటు వాడని బూట్లు, చెప్పులు, ఏళ్ల తరబడి వాడని వస్తువులు ఇంట్లో పేరుకుని పోకుండా చూసుకొవాలి. ఇవి ఉంటే వెంటనే హోలీకి ముందే బైటకు విసిరేయాలి. మరల ఇంట్లో ఇలాంటివి వస్తువులు ఉండకుండా చూసుకొవాలి.

6 /6

 దీని వల్ల ఇల్లంతా నెగెటివ్ ఎనర్జీతో పాటు, ధనం ఎంత కష్టపడి సంపాదించిన నిలవదు. అందుకే హోలీ పండగకు ముందే ఈ పనులు చేస్తే ఇంట్లోని ప్రతికూల ప్రభావాలు బైటకు పోయి, అదృష్టం లక్ష్మినట్టింట నాట్యం చేస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. (గమనిక- ఇక్కడ రాసిన స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

Holi 2026 Holi Tradition Holi Festival Holi Remedies holi muhurat Holika Dahan Holi festival tips holi facts

Next Gallery

Mega Daughter Niharika : ఫిలింఫేర్ అవార్డులపై నిహారిక అసంతృప్తి.. అసలు అవకాశమే ఇవ్వలేదు అంటూ..!