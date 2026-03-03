English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
DA Hike 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హోలీ గిఫ్ట్.. ఒకేసారి భారీగా నగదు ఖాతాల్లోకి..!

UP Govt DA Hike: హోలీ సందర్భంగా మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. డీఏను మూడు శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి డీఏ పెరిగింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏప్రిల్ జీతంతో కలిపి మే నెలలో చెల్లించనున్నట్లు ప్రకటించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏను 58 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ తెలిపారు. డీఏ ప్రయోజనాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాదిరిగానే ఉంటాయని వెల్లడించారు.  

జూలై 2025 నుంచి మార్చి 2026 వరకు ఉన్న బకాయిలను మే నెల నుంచి ఆరు సమాన వాయిదాలలో చెల్లిస్తామన్నారు. అంతేకాకుండా ట్రెజరీ అధికారులు కూడా పని వేళల్లో వాహనాలను అద్దెకు తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్ని ట్రెజరీ అధికారులు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అద్దె వాహన సౌకర్యాన్ని పొందేందుకు అర్హులని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.  

ఇటీవల మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీఏను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఆ రాష్ట్రంలో గుడి పడ్వా సందర్భంగా డీఏను 58 శాతానికి పెంచింది. జూలై 2025 నుంచి అక్టోబర్ 2025 వరకు పెండింగ్ డీఏ బకాయిలను మార్చి నెల జీతంతో కలిపి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో వేయనుంది.  

కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగుల జీతాల పెంపునకు చర్యలు ప్రారంభించింది. ఇటీవల బడ్జెట్‌లో 12వ వేతన సవరణ సంఘాన్ని ప్రకటించింది. ఈ కమిషన్‌ మూడు నెలల్లోపు తన నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉంది. నివేదిక ఆధారంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని డీఎ బకాయిలు చెల్లించనున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.  

