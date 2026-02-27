School Holiday: అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!

Holi School Holiday In Telangana 2026: తెలంగాణ అకాడమీ క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చిలో మొత్తం 22 రోజులు స్కూళ్లు పని దినాలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో ఒకటో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎస్సే 2 పరీక్షకు సన్నద్ధమవ్వాల్సిన సమయం. అయితే మార్చి నెలలో హోలీ, రంజాన్, శ్రీరామనవమి, ఉగాది పండుగలు కూడా రానున్నాయి. అయితే తెలంగాణ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం హోలీ పండుగ సెలవు స్కూళ్లకు ఏ రోజు ఉంది?
హోలీ పండుగ రంగుల పండుగ. ఈరోజు అత్యంత వైభవంగా చిన్నాపెద్దా రంగులతో ఆడుకునే వైభవం. పురాణాల ప్రకారం రాధాకృష్ణులు ఈ హోలీ పండుగ ఆడుకున్నారు. ప్రతి ఏటా హోలీ పండుగ మన దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు ప్రత్యేకంగా జనరల్ హాలిడే కూడా ఇస్తారు.
ఇక మన దక్షిణాదిలో ముందు రోజు కామ దహనం చేసి ఆ తర్వాత హోలీ ఆడతారు. ఇక ఉత్తరాది వైపు అయితే మరింత వైభవంగా ఈ హోలీ పండుగ నిర్వహిస్తారు. అక్కడ హోళికా దహనం నిర్వహించి హోలీ ఆడుకుంటారు. అయితే ఈసారి హోలీ పండుగకు చంద్రగ్రహణం కూడా రానుంది.
ఈ గ్రహణం భారత్ లో కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ దేవాలయాలు కూడా ఈరోజు మూసి ఉంటాయి. ఇక హోలీ పండుగ రోజు స్కూళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా ప్రతి ఏడాది బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఈసారి హోలీ పండుగ సెలవు తెలంగాణ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏ రోజు ఇచ్చారు తెలుసా?
తెలంగాణ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం మొత్తంగా మార్చి 2026 రోజుల్లో 22 రోజులు స్కూళ్లు పనిచేస్తాయి. అయితే ఈ నెలలో ఉగాది, శ్రీరామనవమి, రంజాన్ పండుగలు కూడా రానున్నాయి.
ఇవన్నీ పూర్తిగా సెలవులు ఇచ్చే రోజులు. ఇది మాత్రమే కాదు మొత్తంగా 1, 8, 15, 22, 29. ఐదు ఆదివారాలు రానున్నాయి. ఇవి కూడా సెలవు దినాలు. ఇక రెండో శనివారం మార్చి 14వ తేదీ రానుంది. ఆ రోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి.
అయితే ఈ ఏడాది హోలీ పండుగ సెలవు మాత్రం మార్చి 4 తేదీన తెలంగాణ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉంది. అదే రోజున హోలీ పండుగ వేడుకలు కూడా జరుపుకోవాలని పండితులు కూడా చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు స్కూల్లతో పాటు తెలంగాణలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉంటాయి.
ఇక మార్చి 19వ తేదీ ఉగాది సెలవు ఉంది, మార్చి 20 రోజునే రంజాన్, 26వ తేదీ శ్రీరామనవమి కూడా పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజుల్లో కూడా స్కూల్లకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటిస్తారు.