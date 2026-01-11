English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగే.. 16 వరకు సెలవులు పొడిగింపు

Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగే.. 16 వరకు సెలవులు పొడిగింపు

Holiday Declared For All Govt Schools And Private Schools Till January 16th In These States: దేశంలో అంతా పండుగ వైబ్స్‌ నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించగా.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ప్రకటించలేదు. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. మరికొన్నాళ్లు సెలవులు పొడిగించడంతో విద్యార్థులకు నిజంగంటే పండుగే. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఉత్తర భారతదేశం కన్నా దక్షిణ భారతదేశంలో పండుగ హడావుడి జోరుగా ఉంది. తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ కోలాహలం నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఆయా రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో సంక్రాంతి సెలవులు ఉంటే ఒకటి లేదా రెండు రోజులు ఉంటాయి. కానీ తాజాగా రేపటి నుంచి సెలవులు నడుస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా చలి గాలులు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. చలిగాలుల ప్రభావం తెలంగాణ, ఏపీపై తీవ్రంగా ఉంది. ఇక ఉత్తర భారతదేశంలో మరింత తీవ్రంగా ఉండడంతో అక్కడ పండుగ సెలవులు కాకుండా చలికాలం సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. తీవ్రమైన చలి గాలుల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవులు పొడిగిస్తూ ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. 

నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు పాఠశాలలకు శీతాకాల సెలవులను పొడిగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు జనవరి 15 వరకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఢిల్లీ విద్యా డైరెక్టరేట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఢిల్లీలో తీవ్రమైన చలి, పొగమంచు కారణంగా నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు సెలవులు పొడిగించారు.

ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లో తీవ్రమైన చలి, పొగమంచు ఉండడంతో అక్కడ భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరిన్ని రోజులు చలిగాలుల తీవ్రత పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగించారు. పొగమంచుతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండడంతో ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పాఠశాలల శీతాకాల సెలవులను పొడిగించాలని అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 

నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు పాఠశాలలు జనవరి 15వ తేదీ వరకు మూసివేసి ఉంటాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. విద్యార్థులు జలుబు కారణంగా పిల్లలకు శ్వాసకోశ వ్యాధులు, దగ్గు వచ్చే ప్రమాదం ఉండడంతో సెలవులు పొడిగించినట్లు అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

తీవ్రమైన చలి కారణంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా పాఠశాలల సెలవులు పొడిగించారు. రేపటి నుంచి జనవరి 15వ తేదీ వరకు సెలవులు ఉండడంతో అక్కడ కూడా సంక్రాంతి పండుగ చేసుకోవచ్చు.

