Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు రిలీఫ్.... అక్కడ రేపటి నుంచి సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కి కీలక ప్రకటన!

Odisha school holidays 2026: ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలలో స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు ప్రకటించగా.. మరి కొన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా రేపటి నుంచి సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే కాలేజీ పిల్లలకు మాత్రం సాధారణంగా కాలేజీలో జరుగుతున్న క్రమంలో.. రేపు వారికి కూడా సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం.
ప్రస్తుతం కాలేజీలు సాధారణంగానే జరుగుతున్నాయి. అయితే ఎండలు విపరీతంగా ఉండటం వల్ల.. రేపు కాలేజీలకు కూడా ఒక రాష్ట్రంలో సెలవు ప్రకటించారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన ఎండలు ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి Mohan Charan Majhi ఏప్రిల్ 27 నుండి రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. సాధారణంగా వేసవి సెలవులు మే నెలలో ప్రారంభమవుతాయి. కానీ ఈసారి వేడిగాలులు తీవ్రంగా ఉండటంతో ముందుగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సెలవులు ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వర్తిస్తాయి. ఎవరైనా పాఠశాలలు ఈ ఆదేశాలను పాటించకపోతే, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా బాధ్యత ఆ స్కూల్ యాజమాన్యానిదే అని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. పిల్లల ఆరోగ్యం ముఖ్యమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాఠశాలలు మాత్రమే కాదు, కాలేజీ విద్యార్థులకు కూడా సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి తీసుకున్న ముందస్తు చర్యగా భావించవచ్చు.
అయితే సెలవులు ప్రకటించినప్పటికీ, కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. పరీక్షలు, సెన్సస్ పనులు.. ఇతర అధికారిక కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేసినట్టుగానే జరుగుతాయని అధికారులు తెలిపారు. అంటే విద్యార్థులు పూర్తిగా చదువుల నుండి దూరం కావాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇదే సమయంలో విద్యార్థుల చదువులో అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభించారు. Odisha School Education Programme Authority ద్వారా సమ్మర్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చిన్నారుల నుండి 8వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులకు హోమ్ వర్క్, ప్రాక్టీస్ షీట్లు ఇవ్వబడతాయి.
ప్రతి తరగతి, ప్రతి సబ్జెక్టుకు అనుగుణంగా అసైన్మెంట్ షీట్లు తయారు చేశారు. వీటిని విద్యార్థులు ఇంట్లోనే పూర్తి చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ అసైన్మెంట్లకు సంబంధించిన ఆడియో మరియు వీడియో కంటెంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. ఈ వీడియోలు తల్లిదండ్రులకు వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా పంపించబడతాయి.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రతి తరగతికి ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ గ్రూపులు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు. దీని ద్వారా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఒకే వేదికపై ఉండి విద్యా విషయాలను పంచుకోగలరు.