Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగే.. రేపటి నుండి వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు

Ap Schools Holidays: ఏపీ వైపు మొంథా తుఫాన్ దూసుకొస్తోంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం శనివారం వాయుగుండంగా బలపడింది. కాకినాడకు 920 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమైంది. ఇప్పటికే ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరో మూడు రోజులు కూడా అత్యంత భారీ వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
మొంథా తుఫాన్ కారణంగా ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా నివారించే ఉద్దేశంతో.. గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలలు అన్నింటికి.. మూడు రోజుల పాటు సెలవు దినాలుగా ప్రకటించారు.
మొంథా తుఫాన్ దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంది. తుఫాన్ కారణంగా ఈ నెల 27, 28, 29, తేదీల్లో కృష్ణా జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉన్నందున.. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ తెలిపారు.
అలానే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూడా మూడు రోజుల పాటు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీష తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అన్ని రకాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలన్నింటికి 3 రోజుల పాటు సెలవు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
వాతావరణ మార్పులు నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు మూడు రోజులు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు.. కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు.
అక్టోబర్ నెలలో విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు కలిసొచ్చాయి. దసరా, దీపావళి సెలవులతో పాటు ఇప్పుడు వర్షాల వల్ల స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు హాలీడేస్ రావడంతో విద్యార్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.