School Holidays: మార్చిలో 10 రోజులు సెలవులు.. తెలంగాణ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..!

Schools Holiday తెలంగాణలో విద్యార్థులు.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చింది. మార్చి నెలలో మొత్తం 10 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఈ నెలలో వరుసగా పండుగలు, ఆదివారాలు రావడంతో ఎక్కువ రోజులు విశ్రాంతి దొరుకుతోంది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆనందంగా ఉన్నారు.
మొదటిగా మార్చి నెలలో ఐదు ఆదివారాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఆదివారం సహజంగానే సెలవు ఉంటుంది. దీంతో ఐదు రోజులు ఇప్పటికే సెలవులుగా వస్తున్నాయి. వీటికి తోడు మరికొన్ని ప్రత్యేక పండుగల సెలవులు కూడా ఉన్నాయి.
మార్చి 4న హోలీ పండుగ సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు రంగుల పండుగగా దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఆ తర్వాత మార్చి 14న రెండో శనివారం కావడంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. అలాగే మార్చి 19న ఉగాది పండుగ సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించారు. ఉగాది తెలుగు ప్రజల కొత్త సంవత్సరారంభం కావడంతో ఇది ముఖ్యమైన పండుగగా భావిస్తారు.
మార్చి 20న నెలవంక కనిపించడాన్ని బట్టి రంజాన్ పండుగ సెలవు ఉంటుంది. ఈ పండుగ ముస్లిం సోదరులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. చంద్ర దర్శనం ఆధారంగా తేదీ మారవచ్చు. అలాగే మార్చి 26న.. శ్రీరామనవమి పండుగ సందర్భంగా మరో సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు శ్రీరాముడి జన్మదినంగా జరుపుకుంటారు.
ఇంకా మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా ఆప్షనల్ హాలిడే ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమకు అవసరమైతే సెలవు తీసుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం చూసుకుంటే మార్చి నెలలో.. పది రోజుల వరకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇన్ని సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు చిన్న ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగులు కుటుంబంతో సమయం గడపవచ్చు. అయితే సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ..మిగిలిన రోజులలో పనులు సమయానికి పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.