Tom Cruise: హలీవుడ్ ఐకాన్ టామ్ క్రూస్ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? అల్లు అర్జున్ కన్నా ఎక్కువే

Tom Cruise Net Worth And Assets In Telugu: హలీవుడ్ స్టార్ నటుడు టామ్ క్రూజ్ ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలు చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాడు. మరి అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎన్ని? మనోళ్ల కన్నా ఎక్కువనా అనేది చూద్దాం.
విభిన్న పాత్రలు.. సాహసాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న హాలీవుడ్ స్టార్ 'టామ్ క్రూజ్'. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పారితోషికం పొందే వారిలో ఒకరిగా టామ్ క్రూజ్ ఉన్నాడు. ఇంతకీ అతడి ఆస్తులు ఎన్ని? ఎంత సంపాదించాడో తెలుసుకుందాం.
63 ఏళ్ల టామ్ క్రూజ్ నటనతో కట్టిపడేస్తూ.. కుర్రాడిలా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. 'మిషన్: ఇంపాజిబుల్ - ది ఫైనల్ రికనింగ్' 2025లో విడుదలైన హాలీవుడ్ సినిమాల్లో మొదటి రోజే ఎక్కువ వసూళ్లు చేసిన సినిమాల్లో ఇది తొలిస్థానంలో నిలిచింది.
హలీవుడ్లో అత్యంత సంపన్న నటులలో ఒకరిగా టామ్ క్రూజ్ నిలుస్తున్నాడు. ఓ మ్యాగజైన్ ప్రకారం సుమారు రూ.53,414 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని సమాచారం. క్రూజ్ సినిమాలతోనే భారీగా సంపాదిస్తున్నాడు. ఇక అవి కాకుండా వాణిజ్య ప్రకటనలతో కూడా టామ్ క్రూజ్ భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నాడు.
వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా కొన్ని కోట్ల ఆదాయం టామ్ క్రూజ్ సంపాదిస్తున్నాడు. టామ్ క్రూజ్కు సొంత సినిమా నిర్మాణ సంస్థ కూడా ఉంది. రికార్డింగ్ స్టూడియోలో 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాడు. కొన్ని వెంచర్లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టాడు.
ఇక స్థిరాస్తుల విషయానికి వస్తే టామ్ క్రూజ్ బెవర్లీ హిల్స్లో ఓ ఇంటిని 2007లో కొనుగోలు చేశాడు. 2015లో లండన్ సమీపంలోని 14 ఎకరాల ఎస్టేట్ ఉంది. హాలీవుడ్ కాంపౌండ్లోని ఓ భారీ నివాసం ఉంది.