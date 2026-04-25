Business Idea: మహిళలూ చేతిలో రూ. 5వేలు ఉంటే చాలు.. నెలకు రూ. 30వేలు సంపాదించే బెస్ట్ ఐడియా ఇదే..!!

Business Idea: మీ చేతిలో కేవలం రూ. 5వేలు ఉంటే చాలు. మీ ఇంటి నుంచే బిజినెస్ ప్రారంభించి నెలకు రూ. 30వేల వరకు పొందవచ్చు. ఎలా అంటే మీ ఇంటి బాల్కనీ లేదా టెర్రస్ పైనే డిజైనర్ సిమెంట్ కుండీల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఒక్కో కుండీ తయారీకి రూ. 80 ఖర్చు చేస్తే.. మార్కెట్లో దీనికి రూ. 800కు అమ్ముకోవచ్చు. ఈ ఆధునిక ప్లాంటర్లకు ఆన్ లైన్ నర్సరీల్లో ఉన్న డిమాండ్, తయారీ పద్దతులు ఆదాయ మార్గాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం నగరాలు పట్టణాల్లో ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెంచడం ఒక ప్యాషన్ గా మారుతుంది. ఆఫీస్ టేబుల్స్, కిటికీగట్లు బాల్కనీలను అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ప్రజలు మట్టికుండల కంటే ఎక్కువగా స్టైలిష్ గా ఉండే కాంక్రీట్ కుండీలపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇవి కూడా చూసేందుకు ప్రీమియం లుక్ ని ఇవ్వడమే కాదు చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

 ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించేందుకు మీకు ఎలాంటి భారీ యంత్రాలు అవసరం ఉండదు. కేవలం సిమెంట్, ఇసుక కొన్ని అచ్చులతో ఈ పనిని ప్రారంభించుకోవచ్చు. ఈ బిజినెస్ చేయాలంటే కావాల్సిన వస్తువులు మీ ఊరిలోనే సులభంగా దొరుకుతాయి. తెల్లటి సిమెంట్ లేదా బూడిద రంగు సిమెంట్తో పాటు జరిగిన ఇసుకను వాడుకోవాలి.

 ప్రారంభంలో ఇంట్లో ఉండే పాత ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను కూడా వాడుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో దొరికే సిలికాన్ అచ్చులను కొనుగోలు చేయడం ఇంకా బెటర్. ఇవి రకరకాల ఆకారంలో మనకు మార్కెట్లో లభిస్తాయి. సిమెంట్ ఆరిన తర్వాత దానిని ఇసుక కాగితంతో పాలిష్ చేస్తే కుండీ నుపుగా మారిపోతుంది. మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. 

 ఈ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ కంటే తెలివితేటలకు ఎక్కువగా విలువ ఉంటుంది. ఒక చిన్న సైజు కుండీ తయారీకి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు కేవలం 30 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలు ఉంటుంది. కానీ దాన్ని మార్కెట్లో అమ్మితే 100 నుంచి 150 పలుకుతుంది.  తోటల్లో వాడే పెద్ద కుండీల తయారీకి 100 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. మార్కెట్లో వీటి ధర 500 నుండి 800 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అంటే ఒక్కో పెద్ద కుండిపై కనీసం 400 నుండి 600 వరకు వీరు లాభం ఉండవచ్చు .

రోజుకు కేవలం ఐదు నుండి అమ్మితే నెలకు 20 వేల నుంచి 30 వేల వరకు సులభంగా సంపాదించుకోవచ్చు. మీరు తయారు చేసిన కుండీలను అమ్మేందుకు ఇప్పుడు ఫిజికల్ షాపులు అవసరమే లేదు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కస్టమర్ ను చేరుకోవచ్చు. ఇంస్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ద్వారా అందమైన ఫోటోలు తీసి మీ బ్రాండ్ పేరుతో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు.

 కార్పొరేట్ ఆఫీసులకు గిఫ్టింగ్ కింద వీటిని సప్లై చేయవచ్చు. మీ నగరంలో నర్సరీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే వారు మీ దగ్గర నుండి పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తారు. అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే సైట్ లో కూడా సెల్లార్ గా రిజిస్టర్ అవ్వడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఆడాలను పొందవచ్చు. క్రియేటివిటీ ఉన్నవారికి ఈ బిజినెస్ ఒక బంగారు బాతువంటిదే అని చెప్పాలి. ఒకసారి కస్టమర్లకు మీ డిజైన్లు నచ్చినట్లయితే పొందాలనుకునే మహిళకు విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతం మార్గమని చెప్పాలి.  

