Home Loan EMI: హోమ్‌ లోన్‌ EMIలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే రూ.50 లక్షల రుణంపై రూ.18 లక్షలు ఆదా..!!

Home Loan EMI: సొంత ఇల్లు ఉండాలనే కల అందరికీ ఉంటుంది. దాన్ని నెరవేర్చే హోంలోన్ మాత్రం చాలా సంవత్సరాల పాటు భారంగా మారుతుంది. 20 నుంచి 25 ఏళ్ల వరకు ప్రతి నెలా జీతం నుంచి భారీ మొత్తంలో ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి రావడం వల్ల, ఇల్లు నిజంగా చౌకగా కొన్నామా లేదా వడ్డీ భారం ఎక్కువైందా అనే ఆలోచన చాలామందికి వస్తుంది. కానీ సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే, బ్యాంకులకు లక్షల రూపాయల వడ్డీ చెల్లించకుండా ఉండటం పూర్తిగా సాధ్యమే. దీనికోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం లేదు. క్లిష్టమైన లెక్కలూ అవసరం లేదు. ఒక చిన్న కానీ తెలివైన ముందస్తు చెల్లింపు అలవాటు మీ మొత్తం రుణ ప్రయాణాన్నే మార్చగలదు.
ఉదాహరణకు.. మీరు 25 సంవత్సరాల కాలానికి 8.5 శాతం వడ్డీ రేటుతో 50 లక్షల రూపాయల హోంలోన్ తీసుకున్నారని అనుకుందాం. ఈ రుణంపై మీ నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు 40,261 రూపాయలు అవుతుంది. మొత్తం రుణ కాలంలో మీరు బ్యాంకుకు చెల్లించే మొత్తం దాదాపు 1.21 కోట్ల రూపాయలు. ఇందులో అసలు కంటే కూడా ఎక్కువగా, సుమారు 70.78 లక్షల రూపాయలు కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే వెళ్తాయి. అంటే వడ్డీ మొత్తం మాత్రమే అసలు రుణాన్ని దాదాపు 21 లక్షల మేర మించిపోతుంది. ఇదే స్థాయిలో చాలామంది గృహ రుణదారులు ఎక్కువ నష్టపోతుంటారు.
అయితే దీనికి ఒక సులభమైన పరిష్కారం ఉంది. గృహ రుణం ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో మీరు చెల్లించే ఈఎంఐలో పెద్ద భాగం వడ్డీకే వెళ్తుంది. అసలు మొత్తంలో తగ్గుదల చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. అందుకే లోన్ తీసుకున్న రెండో సంవత్సరం నుంచే ప్రతి ఏడాది ఒక అదనపు ఈఎంఐని ముందస్తుగా చెల్లించడం ఎంతో ప్రయోజనకరం. ఉదాహరణకు, మీరు ఫిబ్రవరి 2026 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం అదనంగా 40,261 రూపాయలను (ఒక ఈఎంఐకి సమానం) చెల్లిస్తే, 25 సంవత్సరాల గడువు ఉన్న రుణాన్ని దాదాపు 19 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లోనే పూర్తిగా తీర్చేయవచ్చు.
ఈ సరళమైన వ్యూహం వల్ల మీకు లభించే లాభం ఎంతో పెద్దది. మీరు సుమారు 65 నెలలు, అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు నెలలు ముందుగానే రుణ భారం నుంచి విముక్తి పొందగలుగుతారు. అంతేకాదు, వడ్డీ రూపంలో చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో దాదాపు 18.31 లక్షల రూపాయలను ఆదా చేయవచ్చు. అంటే బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన డబ్బు మీ సొంత పొదుపుగా మారుతుంది.
ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. హోంలోన్ ముందస్తుగా చెల్లించడానికి ప్రారంభ సంవత్సరాలే అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. బోనస్లు, జీతం పెరుగుదలతో వచ్చే అదనపు ఆదాయం, పన్ను రిఫండ్ వంటి నిధులను ఈ ముందస్తు చెల్లింపులకు వినియోగిస్తే వడ్డీ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
అయితే, ఈ ప్రక్రియలో అత్యవసర నిధి, ఆరోగ్య లేదా జీవిత బీమా, అలాగే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సమతుల్యత పాటించడం కూడా చాలా అవసరం. సరైన ప్రణాళికతో చిన్న అడుగులు వేస్తే, గృహ రుణం భారంగా కాకుండా మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది అవుతుంది.