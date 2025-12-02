Home Loan: ఇల్లు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా? అతి తక్కువ వడ్డీకే హోంలోన్ అందిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!!

Home Loan Interest Rates India: సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతిఒక్కరి కల. చాలా మందికి జీవితకాల కల అని కూడా చెప్పాలి. అయితే ఈ రోజుల్లో సాధారణ, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఇల్లు కొనడం లేదా కట్టడం అనేది చాలా కష్టమనే చెప్పాలి. ఏదైనా స్థిర ఆస్తులు అమ్మితే తప్పా ఇల్లు కొనలేని పరిస్థితి. స్థిర ఆస్తులు లేని వారు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఏక మొత్తంలో డబ్బుతో ఇల్లు కొనలేరు. అందుకే ఎక్కువ మంది బ్యాంకులను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఇళ్ల ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. టైర్ 1, టైర్ 2 నగరాల్లో అయితే ఇళ్ల ధరలు కోట్లలోనే పలుకుతున్నాయి.
అందుకే చాలా మంది ఇల్లు కొనేందుకు బ్యాంకుల నుంచి హోంలోన్ తీసుకుంటారు. మీరు బ్యాంకు నుంచి హోంలోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే దేశంలోని ప్రధాన బ్యాంకులు హోంలోన్ పై వడ్డీ రేట్లను మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఇది ఆర్థిక నష్టాలను నివారించడంతోపాటు మీకు బెస్ట్ హోంలోన్ ఎంచుకునేందుకు సహాయపడుతుంది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హోంలోన్: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హోంలోన్ పై దాదాపు 7.50శాతం నుండి ప్రారంభమై కస్టమర్ ప్రొఫైల్ సిబిల్ స్కోర్ 10.75శాతం వరకు పెరగవచ్చు. అంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత మెరుగ్గా ఉంటే, మీ వడ్డీ రేటు అంత తక్కువగా ఉంటుంది.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా హోంలోన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన కస్టమర్లకు 7.35 శాతం వడ్డీ రేటుతో ప్రారంభమయ్యే గృహ రుణాలను అందిస్తుంది. కస్టమర్ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్, ఇతర పరిస్థితులను బట్టి వడ్డీ రేటు మారవచ్చు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కస్టమర్లకు 7.35శాతం నుండి 12.15శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లకు హోంలోన్స్ అందిస్తుంది. కస్టమర్ ఆదాయం, క్రెడిట్ స్కోర్, ప్రొఫైల్ ఆధారంగా హోంలోన్ వడ్డీ రేట్లు మారవచ్చు.
ICICI బ్యాంక్ హోంలోన్ దేశంలోని ప్రసిద్ధ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తన వినియోగదారులకు 8.75 శాతం నుండి 11.80 శాతం వరకు వడ్డీ రేటుకు హోంలోన్స్ అందిస్తోంది.
HDFC బ్యాంక్ హోంలోన్ దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒకటైన HDFC, తన వినియోగదారులకు 7.90 శాతం నుండి 13.20 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లకు హోంలోన్స్ అందిస్తోంది.