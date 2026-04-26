Home Loan: HOME LOAN టెన్షన్ వద్దు.. 20 ఏళ్ల అప్పు 10 ఏళ్లలోనే ఖతం.. రూ. 30 లక్షలు ఆదా చేసే సింపుల్ ట్రిక్ ఇదే..!!

Home Loan: సొంత ఇల్లు కలను నెరవేర్చుకోవడానికి తీసుకునే హోంలోన్, దశాబ్దాల పాటు భారంగా మారుతోంది. కానీ, ఒక చిన్న అంతా మార్పు వ్యూహాన్ని పాటించినట్లయితే.. 20 ఏళ్ల హోమ్ లోన్ను కేవలం 10 ఏళ్లలోనే పూర్తిచేయవచ్చు. తద్వారా సుమారు రూ.30 లక్షల వడ్డీని ఆదా చేసుకోవచ్చు.. ఎలాగో చూద్దాం.
సొంతిల్లు అనేది చాలా మంది కల. అయితే, దానికోసం తీసుకునే హోమ్ లోన్ మనల్ని 20-25 ఏళ్ల పాటు రుణగ్రస్తులుగా చేస్తుంది. మరొక చేదు నిజం ఏంటంటే.. మనం బ్యాంకు నుండి తీసుకున్న అసలు మొత్తం కన్నా, వడ్డీ రూపంలోనే ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సరైన ప్లానింగ్ లేకపోతే, మన కష్టార్జితంలో ఎక్కువ భాగం బ్యాంకు వడ్డీలకే వెళ్తుంది. అయితే, ఈఎంఐ టాప్-అప్ అనే వ్యూహంతో ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చుకోవచ్చు.
హోమ్ లోన్ తీసుకున్న మొదటి 5-7 సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకంగా మారుతుంది. దీనిని ఫ్రంట్-లోడింగ్ అంటారు. ఈ కాలంలో మీరు చెల్లించే ప్రతి ఈఎంఐలో చాలా ఎక్కువ భాగం వడ్డీకే వెళ్తుంది, అసలు మొత్తం చాలా నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది. ఉదాహరణకు, ప్రారంభంలో రూ.50,000 ఈఎంఐలో రూ.40,000 వడ్డీకే వెళ్తుంది. దీనివల్ల లోన్ పూర్తయ్యే సమయంలో మీరు తీసుకున్న అప్పు కన్నా రెండింతలు ఎక్కువగా చెల్లిస్తారు.
మీ హోమ్ లోన్ కాలపరిమితిని సగానికి తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. ప్రతి ఏడాది మీ జీతం పెరిగినప్పుడు, మీ ఈఎంఐ కూడా 5-10శాతం పెంచడం. ఉదాహరణకు, మీరు 9శాతం వడ్డీతో రూ.50 లక్షల లోన్ను 20 ఏళ్లకు తీసుకుంటే.. మొత్తం రూ.58 లక్షల వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అయితే, ప్రతి సంవత్సరం ఈఎంఐని 10శాతం పెంచుకుంటూ వెళ్తే, అదే లోన్ను కేవలం 10 సంవత్సరాల్లో పూర్తిచేయొచ్చు. దీనివల్ల రూ.30 లక్షల వడ్డీ ఆదా అవుతుంది.
లోన్ తీసుకున్న తొలి 5 సంవత్సరాల్లో అదనపు చెల్లింపులు చేసినట్లయితే, అసలు మొత్తం వేగంగా తగ్గుతుంది. అసలు తగ్గినంతగా, దానిపై లెక్కించే వడ్డీ కూడా తగ్గుతుంది. ఏటా ఒక అదనపు ఈఎంఐ చెల్లించడం, లేదా ఈఎంఐ మొత్తాన్ని పెంచడం వలన వచ్చే లాభాలు ఇతర పెట్టుబడి పథకాలు ఇచ్చే లాభాలు కన్నా తక్కువ కావు. బ్యాంకుకు వడ్డీ రూపంలో ఇచ్చే లక్షలు, మీ పిల్లల చదువులకి లేదా మీ రిటైర్మెంట్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు.
20 ఏళ్ల పాటు లోన్ భారంగా మోయడం కంటే, ప్రారంభంలో కొంచెం అదనంగా కష్టపడి, ఈఎంఐని ఎనలుగా పెంచుకోవడం వల్ల మీరు త్వరలోనే ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.