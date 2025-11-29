English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CIBIL Score: మరింత చౌకగా హోంలోన్స్..? క్రెడిట్ స్కోర్ నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు..!!

Home Loans: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న  తాజా నిర్ణయం ఫ్లోటింగ్-రేట్ రుణాల వినియోగదారులకు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటివరకు రుణగ్రహీతలు వడ్డీ రేటు తగ్గించాలని కోరాలంటే మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే వరకు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేది. కానీ కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం కస్టమర్ క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగుపడిన వెంటనే తక్కువ వడ్డీ రేటు పొందే హక్కు వస్తుంది. దీని కోసం వారు బ్యాంకును సంప్రదించి రేటు రివిజన్‌ను ప్రారంభిస్తే  సరిపోతుంది.
ఇల్లు కొనాలని భావించే వారికి ఇది గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి.  క్రెడిట్ స్కోరుతో వడ్డీ రేటు నేరుగా అనుసంధానం కావడంతో భవిష్యత్తులో తక్కువ EMIలు, తక్కువ వడ్డీ భారం అనుభవించే అవకాశం ఉంటుంది. RBI ఈ కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడానికి కారణం.. ఫ్లోటింగ్ రేట్లపై బ్యాంకులు జతచేసే  స్ప్రెడ్  నియమాల్లో మార్పులు చేయడమే అని చెప్పాలి.  

రుణానికి వడ్డీ ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? వడ్డీ రేటు రెండు అంశాలపై ఆధారపడుతుంది. ఒకటి రెపో రేటు లేదా T-బిల్ యీల్డ్ వంటి బయటి బెంచ్‌మార్క్‌లు. రెండోది బ్యాంక్ నిర్ణయించే  స్ప్రెడ్. ఇది రిస్క్, ఖర్చులు వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తుంది. ఇంతకాలం ఈ స్ప్రెడ్‌లో మార్పులు మూడు సంవత్సరాల్లో ఒకసారి మాత్రమే చేసే అవకాశం ఉండేది. RBI ఈ లాక్-ఇన్ పీరియడ్‌ను తొలగించింది.

ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా మారింది: కస్టమర్ క్రెడిట్ స్కోరు పెరిగిన వెంటనే బ్యాంకుకు తెలియజేస్తే, బ్యాంకు వెంటనే స్ప్రెడ్‌ను పునర్విమర్శించాలి. అవసరమైతే వడ్డీ రేటును తగ్గించాలి. ఇది EMI తగ్గింపుకే కాదు, రుణం మొత్తాన్ని ముందుగా ముగించుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. ఉదాహరణకు  హోంలోన్స్ ఎక్కువగా దీర్ఘకాలికమైనవి..పెద్ద మొత్తాల్లో ఉంటాయి. ఇటువంటి రుణాలపై వడ్డీ రేటులో 0.25శాతం తగ్గింపు కూడా నెలకు వేల రూపాయల ఆదా అయ్యేలా చేస్తుంది. క్రెడిట్ స్కోరు మరింత మెరుగైతే ఈ ఆదా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయం: కస్టమర్ స్వయంగా బ్యాంకును సంప్రదించి రేటు తగ్గింపును అభ్యర్థించాలి. ఇంతవరకు కొత్త కస్టమర్లకు మాత్రమే వెంటనే తక్కువ రేటు లభించేది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత రుణగ్రహీతలూ అదే ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. RBI తీసుకువచ్చిన IRRA (Interest Rate on Advances) నియమాలు కస్టమర్లకు సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి.

మొత్తానికి, సిబిల్ స్కోరు మంచి స్థాయిలో ఉండటం ఇప్పుడు మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. స్కోరు మెరుగుపడటం అంటే వెంటనే తక్కువ వడ్డీ రేటుతో రుణ ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. 

