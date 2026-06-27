/Home Vastu Tips: ఇంట్లో లక్ పెరగాలా? నిత్య జీవితంలో పాటించాల్సిన 5 ముఖ్యమైన వాస్తు చిట్కాలు ఇవే!

Home Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో పాటించాల్సిన ఐదు నియమాలు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను సరైన చోట ఉంచాలి. కేవలం వస్తువులే కాకుండా, ఇంటి నిర్మాణం కూడా వాస్తు ప్రకారం ఉంటే ఆ ఇంట్లోని వారు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారు. అంతేకాకుండా, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడం, మంచి స్థానానికి త్వరగా చేరుకోవడం వంటివి జరుగుతాయి. ఒకవేళ వాస్తు నియమాలను పాటించకపోతే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన నిత్యజీవితంలో కనీసం 5 నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో నాలుగు దిక్కులే కాకుండా ఈశాన్యం, నైరుతి, వాయువ్యం, ఆగ్నేయ మూలలు కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఇంట్లో ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉండాలో తెలియడమే కాకుండా, ముఖ్యంగా మాస్టర్ బెడ్ రూమ్, పిల్లల బెడ్ రూమ్, వంటగది, వాష్ రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలో కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వీటితో పాటు మెట్ల నిర్మాణం కూడా చాలా ముఖ్యం.
చాలామంది స్థలం కలిసి వస్తుందని మెట్ల కింద వాష్ రూమ్ నిర్మిస్తుంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలా చేయడం ఎక్కువైపోయింది. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల వాస్తు దోషం కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీనికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుక్కోవాలి. ఇంటి ఆగ్నేయంలో వంటగదిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నైరుతి మూలలో మాత్రమే బరువులు లేదా నిల్వలను ఉంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి ధన లాభం కలుగుతుంది.
అలాగే, సింటాక్స్ ట్యాంకులను ఈశాన్యంలో కాకుండా నైరుతి మూలలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ మూలలో బరువు ఉండాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతుంటారు.
ఇక ఇంట్లో ముఖ్యమైన మరో దిశ ఉత్తరం. ఉత్తర దిశలో కిటికీ లేదా ఇంటి మెయిన్ డోర్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. వాష్ రూమ్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించి, అది ఈశాన్యంలో లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇంటి మెయిన్ డోర్కు తూర్పు దిశలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. ఒకవేళ అది కుదరకపోతే ఉత్తర దిశలో ద్వారం ఉండటం వల్ల కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
అంతేకాకుండా, ఇంట్లో బరువైన వస్తువులను కొన్ని దిక్కులలో అసలు పెట్టకూడదు. ప్రధానంగా తూర్పు దిశలో ఎక్కువ బరువులు పెట్టకుండా ఉండటమే మంచిది. బరువులకు కేవలం నైరుతి దిశలోనే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఈశాన్యంలో ఎలాంటి బరువులు పెట్టకూడదు, అక్కడ నీటి ప్రవాహం ఉండేలా చూడాలి. ఈశాన్యం మూలలో రాగి చెంబులో నీరు ఉంచడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.
ఇంట్లో నైరుతి బెడ్ రూమ్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం, దీనిని మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇంటి పెద్ద కలిసి ఉండటానికి, ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ఈ బెడ్ రూమ్ ఉపయోగపడుతుంది.
అందుకే నైరుతి దిశలో మాత్రమే ఇంటి పెద్ద బెడ్ రూమ్ ఉండాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)