Hair Growth Tonic: సిండ్రెల్లా లాంటి పొడవాటి జుట్టు కావాలా? కేవలం రూ.10తో మీ జుట్టు నిగనిగలాడిపోతుంది..!!

Homemade Hair Growth Tonic: ప్రతి మహిళకు పొడవాటి, ఒత్తైన, ఆరోగ్యమైన జుట్టు కావాలనే కోరిక ఉంటుంది. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలిపోకుండా నడుము వరకు జుట్టు పెరగాలని చాలా మంది కలలు కంటారు. కానీ నేటి జీవనశైలి, ఒత్తిడి, సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం, కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడకం వల్ల జుట్టు రాలడం ఇప్పుడు చాలా సాధారణ సమస్యగా మారిపోయింది.
అమ్మాయిలే కాదు, అబ్బాయిలు కూడా జుట్టు రాలడం మొదలైతే తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతారు. మార్కెట్లో ఎన్నో షాంపూలు, సీరమ్స్, ఆయిల్స్ ఉన్నప్పటికీ… అవి తాత్కాలిక ఉపశమనమే ఇస్తాయి తప్ప సమస్యను మూలం నుంచి పూర్తిగా పరిష్కరించలేవు. అందుకే చాలామంది పార్లర్లకు వెళ్లి ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటారు. అయినా సరే ఆశించిన ఫలితం రావడం చాలా అరుదు అని చెప్పవచ్చు.
అయితే సహజమైన పద్ధతిలో జుట్టును బలంగా, పొడవుగా పెంచుకోవాలంటే మెంతి గింజలు ఒక దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తాజాగా డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ మాన్సి శర్మ కూడా ఒక సింపుల్ కానీ పవర్ఫుల్ మెంతి గింజల రెసిపీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ రెసిపీ ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువే… కేవలం 10 నుంచి 20 రూపాయలలోనే సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
ఈ హెయిర్ టానిక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చాలా సులభంగా దొరికేవే. మెంతి గింజలు, రోజ్మేరీ ఆకులు, ఎండిన ఆమ్లా ముక్కలు, అవిసె గింజలు, కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె. ఇవన్నీ జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడే సహజ పదార్థాలు.
ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఒక పాన్ తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల మెంతి గింజలు వేయాలి. అందులో కొద్దిగా రోజ్మేరీ ఆకులు, కొన్ని ఎండిన ఆమ్లా ముక్కలు, ఒక టీస్పూన్ అవిసె గింజలు కలపాలి. తర్వాత ఒక గ్లాసు నీటిని పోసి, మితమైన మంటపై బాగా మరిగించాలి. నీరు కాస్త తగ్గి, రంగు మారే వరకు మరిగిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి ఒక చిన్న బాటిల్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
వాడే విధానం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక కాటన్ బాల్ తీసుకుని ఈ టానిక్లో ముంచి, నేరుగా జుట్టు మూలాలకు అప్లై చేయాలి. తలస్కిన్ మొత్తం మసాజ్ చేస్తూ రాసుకోవాలి. కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు గంటలు అలాగే ఉంచి, తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో జుట్టును కడగవచ్చు. వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
ఈ టానిక్ జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, కొత్త జుట్టు పెరగడానికీ సహాయపడుతుంది. జుట్టు బలంగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. కెమికల్స్ లేని ఈ సహజ పద్ధతి వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అందుకే పొడవాటి, మందపాటి జుట్టు కావాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఈ మెంతి గింజల రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయవచ్చు.