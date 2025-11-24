English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Honey Benefits: ముఖానికి తేనె రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? నిత్య యవ్వనులకు ఇదే అమృతమా? నిప్పులాంటి నిజం!

Honey On Face Benefits: ప్రకృతిలో లభించే తేనె వల్ల మానవులకు అనేక రకలైన ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో కొందరు ముఖానికి తేనె రాసుకుంటే అనేకమైన లాభాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. అయితే ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
ముఖంపై తాజా మెరుపు: చర్మాన్ని దెబ్బతీసే ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి తేనెలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్షిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇది కొల్లాజెన్ అనే ఉత్పత్తిని బాగా పెంచుతుంది. చర్మంపై ముడతలు లేకుండా నిత్య యవ్వనంగా.. ప్రకాశవంతంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.  

పొడి చర్మం నుంచి నివారణ: ముఖంపై పొడిబారిన చర్మం ఉన్నవారికి తేనె ఓ గొప్ప ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఇది చర్మంపై ఉన్న మృత కణాలను మృదువుగా చేయడంలో సాయపడుతుంది.

మొటిమల నివారణ: ముఖంపై ఉన్న అవాంఛిత బ్యాక్టీరియాను చంపే సామర్థ్యం తేనెకు ఉంది. ఈ విధంగా మొటిమలకు స్వస్తి చెప్పవచ్చు. మొటిమల సమస్యతో బాధపడే వారికి అద్భుతమైన పరిష్కారంగా తేనె ఉంటుంది.

దుష్ప్రభావాలు లేవు: సహజసిద్ధమైన తేనె వల్ల ఎలాంటి చర్మానికి ఎలాంటి హాని కలగదు. ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా అందానికి ఇది సురక్షితమైనదిగా పరిగణిస్తారు.

అలెర్జీ ఉంటే జాగ్రత్త: అలెర్జీతో బాధపడే వారు ముఖానికి తేనె రాసుకుంటే చికాకు లేదా ఇతర అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు సంభవించవచ్చు. అలాంటి సమస్యలు ఉన్నవారు తేనె వాడకపోవడమే మంచిది.

వైద్యుని సలహా అవసరం: తీవ్రమైన మొటిమలు, తామర లేదా తీవ్రమైన చర్మ వ్యాధులు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా వైద్యుని సలహా తీసుకోవాలి. ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు నేరుగా ముఖానికి తేనె రాయకూడదు.   

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

