Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!

Honor Robot Phone Price In India Launch Date: మార్కెట్లోకి త్వరలోనే Honor Robot Phone స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం క్వాలిటీ కెమెరాతో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం..
Honor Robot Phone Launch Date: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన హానర్ రోబోట్ కనిపిస్తోంది. ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అక్టోబర్లో నెలలో హానర్ కంపెనీ దీనిని మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
హానర్ రోబోట్ ఫోన్ (Honor Robot Phone) కెమెరా అన్ని మొబైల్ కెమెరాల కంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి ఒక చేయి బయటికి రావడం, దానికి ఓ ప్రత్యేకమైన కెమెరా ఉండడం చూడొచ్చు. అయితే, దీనిని కంపెనీ మొట్టమొదటి సారిగా విడుదల చేసింది.
హానర్ రోబోట్ ఫోన్ మార్కెట్కి ఎట్టకేలకు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్పెషల్ స్మార్ట్ఫోన్గా పరిచయమైంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్తో పాటు రోబోటిక్స్ సహాయంతో నడుస్తుంది. అలాగే ఫోటోస్తో పాటు వీడియోలు తీసేందుకు దీనిని ప్రత్యేకమైన డిజైన్లో తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రోబోటిక్ మొబైల్ కెమెరా గింబాల్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సాధారణ కెమెరా లాగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి ప్రత్యేమైన బటన్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. దీని ద్వారా ఏదైన సబ్జెట్ను చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో ఎంతో సింపుల్గా సులభంగా ఫోటో తీసేందుకు సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లోని స్పెషల్ కెమెరా ఆర్మ్ మోటారు సెటప్తో లాంచ్ అయ్యింది. అలాగే ఇందులో DSLRలో ఉండే అన్ని గొప్ప గొప్ప ఫీచర్స్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు చిత్రాలను మంచి క్వాలిటీతో అందించేందుకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. దీనికి తోడు యూట్యుబ్ వీడియోలను చిత్రీకరించేందు కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ (Honor Robot Phone) స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను స్పెయిన్లో జరిగే MWC 2026 (Mobile World Congress) ట్రెయిడ్ ఫేయిర్లో వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ధర వివరాలను కూడా అప్పుడే కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.