Honor Win: డిసెంబర్‌ 26న Honor Win మొబైల్స్ విడుదల.. 10,000mAh బ్యాటరీతో పాటు పిచ్చెక్కించే ఫీచర్స్!

Honor Win Series Launch Date News: డిసెంబర్ 26వ తేదిన హానర్ విన్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇటీవలే లీక్ అయ్యాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Honor Win Series Launch Date: హానర్ విన్ (Honor Win)సిరీస్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిని Honor కంపెనీ డిసెంబర్ 26న చైనాలో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ Honor Win సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ రెండు మోడల్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇవి చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
చైనాలో విడుదల కాబోయే ఈ హానర్ విన్ (Honor Win)సిరీస్ లాంచింగ్కి ముందే ఫీచర్స్తో పాటు కొన్ని వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఈ రెండు మోడల్స్లోని ర్యామ్ 32GBతో ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వీటిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మోడల్స్లో బ్యాటరీ పెద్ద హైలెట్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే 2800 x 1272 రిజల్యూషన్ ప్యానెల్తో 1.5K డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్స్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
Honor అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్స్కి సంబంధించి టీజర్ రన్ అవుతున్నట్లు సమాచారం.. దీనిని కంపెనీ రెండు మోడల్స్లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ఇందులో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా డిసెంబర్ 26వ తేది గ్రాండ్గా విడుదల చేయబోతున్నట్లు కూడా ప్రకటించింది. వీటిల్లో బేస్ మోడల్ 16GB ర్యామ్తో లాంచ్ కాబోతోందని మరికొంతమంది టిప్స్టర్స్ సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.
ఈ మోడల్స్లో కంపెనీ E2 పవర్ ఎఫిషియన్సీ చిప్స్తో లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని కారణంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవలే లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ రియల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్స్ వరకు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 6.83 అంగుళాల వరకు డిస్ప్లేతో విడుదలయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.