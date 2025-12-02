English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope: త్వరలో కీలక గ్రహాల మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్టే..

Horoscope: త్వరలో కీలక గ్రహాల మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్టే..

Horoscope: డిసెంబర్ నెలలో కొన్ని గ్రహాలు తామున్న రాశుల నుంచి వేరేక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితం పూర్తిగా మారబోతుంది. అంతేకాదు వీరికి లాటరీ తగిలినట్టే. 
December Rasi Phalalu 2025: ఈ  యేడాది చివరి నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కీలకమైన గ్రహాలు తమ గ్రహగతిని మార్చుకోబోతున్నాయి. దీని వల కొన్ని శుభాశుభా ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. అనేక ప్రధాన గ్రహాలు తామున్న రాశులతో పాటు నక్షత్రాలను మార్చుకోబోతున్నాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం.   

తుల రాశి - ఈ నెలలో  మీకున్న  పేరు,  కీర్తి రెండింటినీ సాధిస్తారు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించడానికి లేదా దానిని యాజమాన్యానికి అందించడానికి అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఆదాయం చేతికి అందుతుంది. మీరు కోరుకున్న స్థానానికి బదిలీ అవుతారు. 

మిథున రాశి- డిసెంబర్ 1 నుండి 31, ఈ రాశి వారికి మీ కుటుంబ మద్దతుతో జీవితంలో పైకొస్తారు. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. కొత్త ఆలోచన విధానంతో ముందుకు సాగుతారు.  గతంలో కంటే చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.    

మీన రాశి- ఈ నెలలో  మీ సృజనాత్మకతను అన్వేషించడానికి సరై సయమం. మీరు మీ సామర్థ్యాన్ని అన్వేషించడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు. ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించే విషయంలో వెనకడుగు వేయకండి. 

మేష రాశి ..  డిసెంబర్ 1 నుండి 31 వరకు జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. త్వరలో ఉద్యోగంలో మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. తాము కోరుకున్న జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. అంతేకాదు వివాహాం కానీ వారికి త్వరలో పెళ్లి యోగం ఉండబోతుంది.

సింహం - డిసెంబర్ 1-31, వరకు పెట్టుబడుల మూలకంగా లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కొత్త కంపెనీలకు మారడానికి ఇదే అనువైన సమయం. చేస్తోన్న ఉద్యోగంలో  ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. సైడ్ బిజినెస్ చేయడానికి ఇదే అనువైన సమయం. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

వృశ్చిక రాశి - డిసెంబర్ నెలలో మీ సహచరులు మీ పనితీరును అభినందించే అవకాశాలున్నాయి. సామాజిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కొత్త ఇంటి కొనుగోలుకు అవకాశాలున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు తొలిగిపోతాయి.  

గమనిక.. ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పంచాంగాలు, గ్రహాల కదలికతో పాటు పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

