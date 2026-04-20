Rasi Phalalu: రాశి ఫలాలు 20 ఏప్రిల్.. నేడు ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ప్రమోషన్, అప్పులు తీరతాయి!

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు వృషభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై కృతిక నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు శుక్రుడు, చంద్రుడి ప్రభావంతో కొన్ని శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
మేష రాశి వారు ఈరోజు బంధువులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.  

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. దూర ప్రాంత మిత్రుల నుంచి విలువైన విషయాలు సేకరిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటు ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.  

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు అవరోధాలు తొలగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి.  

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలలో శ్రమ కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. సోదరులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సరిగ్గా నిర్వహించలేక అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది.  

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఊహించని ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది.  

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు పాత మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన విద్యా, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. నూతన ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది.  

తుల రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు కొన్ని విషయాల్లో కలిసి వస్తాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. స్థిరాస్తి సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతి కలుగుతుంది.  

వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. కుటుంబ పెద్దల అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సమస్యాత్మకంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు వస్తాయి.  

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అకారణంగా బంధువులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. వ్యాపార భాగస్వాములతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. నిరుద్యోగులకు అధిక శ్రమతో కానీ ఫలితం దక్కదు.  

మకర రాశి వారికి ఈరోజు బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. నూతన వాహన, భూ లాభాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు అందుకుంటారు.  

కుంభ రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శ్రమతో కూడిన ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి.  

మీన రాశి వారికి ఈరోజు దాయాదులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సంఘంలో పెద్దల ఆదరణ పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో అధికారుల సహాయ సహకారాలు పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు.  

