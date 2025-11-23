English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం

Daily Horoscope November 23: నేడు (ఆదివారం) మేషరాశి వారు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం రాశి వారికి ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. తుల రాశి వారికి గందరగోళంగా ఉన్న పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం మేష, వృషభ, మిథునం, సింహ, తుల రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం..
 
1 /5

మేష రాశి వారికి ఆదివారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో మరింత ఉత్సాహం లభిస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్ పునరుద్ధరణలు ఆలస్యం కావచ్చు. అధిక ఖర్చులకు సంబంధించి సంయమనం పాటించడం ఉత్తమం.   

2 /5

వృషభ రాశి వారు తమకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో కీలక అంశాలపై చర్చిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉండే అవకాశం ఉంది. రాజీ పడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అవతలి వ్యక్తి నుంచి కూడా అదే ఆశించండి. మీరు అనుకున్న పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి.   

3 /5

మిథునం రాశి వారు తమ రంగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఈ రోజు ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు సాధ్యం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. తోబుట్టువుల సహకారాలతో కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడతాయి.   

4 /5

సింహ రాశి వారికి ఇవాళ అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మీ వ్యాపార ప్రత్యర్థులు కీలక ఒప్పందాల్లో మిమ్మల్ని అధికమించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. సమయస్పూర్తితో వ్యవహరిస్తే విజయం మీదే. మీ ఆర్థిక ప్రణాళిక దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.  

5 /5

తుల రాశికి నేడు పూర్తి అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇంటి పనులకు సంబంధించి మరింత శ్రద్ధ అవసరం. మీరు శ్రద్ధగా పనిచేస్తే వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అనవసరమైన ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. (గమనిక: ఇక్కడ అందజేసిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Horoscope Today Daily Horoscope today horoscope november 23 Telugu Horoscope 2025 Rasi Phalalu Today

