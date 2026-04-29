Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 29 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక వాహన ప్రమాదం.. ఊహించని మార్పులు!

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధవారం రోజున చంద్రుడు కన్య రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై హస్తా నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు వజ్ర, హర్ష యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల కారణంగా సింహం, కన్య సహా కొన్ని రాశుల వారికి అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు శుభ ఫలితాలు రానున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు బంధువులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలలో అవాంతరాలు తప్పవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన మిత్రుల పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా కొనసాగుతాయి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ఆకస్మిక దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కొన్ని విషయాలు తలనొప్పిగా మారతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ పరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు బంధువులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విలువైన సమాచారం తెలుస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో విరమిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమ అధికమవుతుంది. బంధువులతో ఊహించని వివాదాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కొందరి ప్రవర్తన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కలుగుతుంది.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానం అందుతుంది. నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆకస్మికంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
ధనుస్సు రాశి వారు ఈరోజు పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉండదు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా కొనసాగుతాయి.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతి సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు నూతన వాహన యోగం ఉంది. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు బంధువుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మందగిస్తుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాల వల్ల శారీరక శ్రమ పెరుగుతుంది.