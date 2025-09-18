Rashmika Mandanna: నేషనల్‌ క్రష్‌ శ్రీవల్లి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? ఇండియాలోనే అతిపేద్ద..

Rashmika Mandanna Assets And Net Worth: తెలుగులో భారీ హిట్లు పొంది ఇప్పుడు నేషనల్ క్రష్గా ఎదిగిన రష్మిక మందన్నా ఆస్తులకు సంబంధించి ఓ వార్త వైరల్గా మారింది. పుష్ప సినిమాతో దేశం మొత్తం తన వైపునకు తిప్పుకున్న రష్మిక ఆస్తులు, ఆమె సంపాదన వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
శాండల్వుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రష్మిక మందన్న అనంతరం తెలుగు, తమిళం, మలయాళంతోపాటు బాలీవుడ్లో సత్తా చాటుతోంది. భారతీయ చిత్రాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హీరోయిన్గా రష్మిక నిలుస్తోంది. నేషనల్ క్రష్గా పేరుపొందిన రష్మిక మందాన్న ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసుకుందాం.
కన్నడ సినిమా కిరిక్ పార్టీతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన రష్మిక 'పుష్ప' సినిమాతో దేశం మొత్తం సంచలనం రేపారు. శ్రీవల్లి పాత్రతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. 'ఛావా' సినిమాలో మహారాణి పాత్రలో రష్మిక మెరిశారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ఫాలోవర్లతో హల్చల్ చేస్తున్న రష్మిక సంపాదనలోనూ అదే స్థాయిలో వెనకేసుకున్నారు.
29 ఏళ్ల రష్మిక మందన్న ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ.6 కోట్ల నుంచి రూ.8 కోట్లు తీసుకుంటుందని తెలుస్తోంది. పుష్ప 2: ది రూల్లో శ్రీవల్లి పాత్ర కోసం రష్మిక అత్యధికంగా రూ.10 కోట్లు పొందినట్లు సమాచారం. అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటిగా రష్మిక నిలిచింది. సినిమాలతోనే కాకుండా వివిధ మార్గాల ద్వారా రష్మిక సంపాదిస్తున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి రష్మిక బాగా సంపాదిస్తోంది. 47 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు పొందిన రష్మిక సోషల్ మీడియా నుంచి భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు. బ్రాండ్ అంబాసిండర్పరంగా చూస్తే బోట్, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్, 7అప్, మీషో, వీగన్ బ్యూటీ కంపెనీ ప్లం తదితర బ్రాండులు ఉన్నాయి. ఈ బ్రాండ్లలో కొన్నింటిలో రష్మిక పెట్టుబడి పెట్టింది.
రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా రష్మిక పెట్టుబడులు పెట్టింది. హైదరాబాద్తో సహా బెంగళూరు, ముంబై, గోవా వంటి ప్రసిద్ధ నగరాల్లో విలాసవంతమైన ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు రష్మిక కొనుగోలు చేసింది. ఆమె తన స్వస్థలం కూర్గ్లో రష్మిక కూడా ఆస్తి కలిగి ఉంది.
హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నకు కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం. మెర్సిడెస్ బెంజ్ సీ-క్లాస్, టయోటా ఇన్నోవా, హ్యుందాయ్ క్రెటా, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, ఆడి క్యూ3 వంటి లగ్జరీ కార్లు రష్మిక గ్యారేజ్లో ఉన్నాయి. ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం రష్మిక మందాన్న దాదాపు రూ.66 కోట్ల ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.