Hottest Anchors: టాప్-10 హాట్ యాంకర్..క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూసేది వీళ్ల కోసమే!

Hottest Female Cricket Anchors: క్రికెట్ అంటే కేవలం మైదానంలో జరిగే సంఘటనలు మాత్రమే కాదు. మైదానం వెలుపల కూడా మనం అనేక ఎంటర్టైనింగ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. వీక్షకులను తమ స్క్రీన్లకు అతుక్కుపోయేలా చేసే క్రీడా యాంకర్ల వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. మహిళా యాంకర్లు కూడా ఇందులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. తమ యాంకరింగ్తో పాటు గ్లామర్తో క్రికెట్ ను మైమరపించే కొంతమంది స్పోర్ట్స్ యాంకర్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్చన విజయ: కోల్కతాలో జన్మించిన ఈ బ్యూటీ ప్రముఖ మోడల్.. టీవీ యాంకర్. ఐపీఎల్ ప్రీ-మ్యాచ్ షో "ఎక్స్ట్రా ఇన్నింగ్స్" ముఖంగా ఆమె కీర్తిని పొందింది.
మందిరా బేడి: భారతదేశంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన మరో మహిళా యాంకర్ మందిరా బేడి. 2003, 2007 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్లతో సహా అనేక ICC క్రికెట్ టోర్నమెంట్లను నిర్వహించింది. ఆమె తన నటనా వృత్తికి కూడా ఫేమస్ అయ్యారు.
శిబానీ దండేకర్.. ఒక అద్భుతమైన గాయనిగానే కాకుండా ఒక తెలివైన క్రీడా వ్యాఖ్యాత కూడా. శిబానీ భారతీయ క్రీడా లైవ్ షోలలో ఫేమస్ పేరు. ఆమె ప్రఖ్యాత నటుడు ఫర్హాన్ అక్తర్ భార్య.
మాయంతి లాంగర్: స్టార్ స్పోర్ట్స్లో ఏళ్ల అనుభవంతో.. మాయంతి భారత క్రికెట్ ప్రసారంలో కీలక వ్యక్తి. 2010 FIFA ప్రపంచ కప్ సమయంలో ఆమె చేసిన కృషికి కూడా ఆమె ఫేమస్ అయ్యింది. క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ నుండి IPL వరకు లాంగర్ తన కెరీర్లో అనేక క్రీడా కార్యక్రమాలను కవర్ చేసింది. లాంగర్ మాజీ భారత క్రికెటర్ స్టూవర్ట్ బిన్నీ భార్య.
గ్రేస్ హేడెన్: ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఓపెనర్ మాథ్యూ హేడెన్ కుమార్తె గ్రేస్ హేడెన్.. క్రీడా యాంకరింగ్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె ఐపీఎల్.. ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ సమయంలో భారత మైదానాల్లో కనిపించింది.
కరిష్మా కోటక్: ఈ బ్రిటిష్ ఇండియన్ మోడల్.. నటి ఐపీఎల్ ఆరవ ఎడిషన్ సమయంలో ప్రజాదరణ పొందింది. ఆమె 2019 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ సమయంలో ప్రసారంలో కూడా కనిపించింది.
ఎరిన్ విక్టోరియా హాలండ్: 2013 మిస్ వరల్డ్ ఆస్ట్రేలియా కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న ఎరిన్, స్పోర్ట్స్ ప్రెజెంటర్, గాయని, మోడల్, డ్యాన్సర్ మరియు సామాజిక కార్యకర్త. పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ హోస్ట్ గా ఆమె ప్రసిద్ధి చెందింది.
సంజన గణేషన్: సంజన గణేషన్ ఒక ప్రసిద్ధ భారతీయ టెలివిజన్ యాంకర్. 2019 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్కు యాంకర్గా వ్యవహరించిన తర్వాత ఆమె కీర్తికి ఎదిగింది. సంజన భారత క్రికెటర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా భార్య కూడా.
లారా మెక్గోల్డ్రిక్: స్పోర్ట్స్ టీవీ యాంకర్.. రేడియో జాకీ లారా మెక్గోల్డ్రిక్ క్రికెట్ గురించి అద్భుతమైన జ్ఞానానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్మన్ మార్టిన్ గుప్టిల్ భార్య. ఆమె యాంకర్గా తన భర్తతో అనేక ఆసక్తికరమైన ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది.
జన్నతుల్ ఫిర్దౌస్ పాయా; బంగ్లాదేశీ జన్నతుల్ ఫెర్దౌష్ పాయా అందమైన ముఖం మాత్రమే కాదు. ఆమె మోడల్, నటి, న్యాయవాది కూడా. ఆమె బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చిన మొదటి వోగ్ ఇండియా కవర్ గర్ల్ అయ్యింది. బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్లో అనేక మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి, క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేసింది. 2019 ప్రపంచ కప్లో కూడా ఆమె తనదైన ముద్ర వేసింది.