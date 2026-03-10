Hotels Closed: ఫుడ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఇక హోటళ్లు బంద్!

Hotels Band: దేశంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను పూర్తిగా నిషేధించలేదని స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ప్రాక్టికల్గా చాలా ప్రాంతాల్లో హోటళ్లకు గ్యాస్ అందడం లేదని హోటల్ యజమానులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి కారణంగా అనేక హోటళ్లు తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
నేషనల్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల గృహ వినియోగదారులకు గ్యాస్ సరఫరాకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది. దీనివల్ల గ్యాస్ సరఫరా సంస్థలు ముందుగా గృహ అవసరాలకు సిలిండర్లను పంపిణీ చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా కమర్షియల్ వినియోగదారులకు, ముఖ్యంగా హోటళ్లకు, సిలిండర్ల సరఫరా ఆలస్యం అవుతోందని అసోసియేషన్ పేర్కొంది.
ఈ విషయంపై నేషనల్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్ సోషల్ మీడియా వేదిక Xలో స్పందించింది. గ్యాస్ సరఫరా విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల హోటల్ వ్యాపారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలని కూడా అసోసియేషన్ కోరింది. గృహ వినియోగదారులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అర్థమయ్యే విషయమే అయినా, హోటల్ పరిశ్రమ కూడా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నదని వారు గుర్తుచేశారు.
ఇదే సమయంలో బెంగళూరులో పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది. గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా లేకపోవడంతో నగరంలోని అనేక హోటళ్లు కార్యకలాపాలు కొనసాగించడం కష్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్యాస్ సరఫరా సక్రమంగా జరిగే వరకు ఇవాళ్టి నుంచి హోటళ్లు బంద్ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
హోటళ్ల మూసివేత వల్ల కస్టమర్లకే కాకుండా హోటల్ రంగంలో పనిచేసే వేలాది మంది ఉద్యోగులు కూడా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. చిన్న హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, రెస్టారెంట్లు ఎక్కువగా కమర్షియల్ గ్యాస్ మీద ఆధారపడుతాయి. గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోతే వారు వ్యాపారం కొనసాగించడం అసాధ్యంగా మారుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో హోటల్ యజమానులు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు. గృహ అవసరాలతో పాటు కమర్షియల్ రంగానికి కూడా సరిపడా గ్యాస్ సరఫరా జరిగేలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని వారు అభ్యర్థిస్తున్నారు. సమస్య త్వరగా పరిష్కారం కాకపోతే మరిన్ని నగరాల్లో కూడా హోటళ్లు బంద్ అయ్యే పరిస్థితి రావచ్చని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.