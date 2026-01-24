English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Online Cheap Shopping: రూ.1000 వస్తువు కూడా ఇందులో 10 రూపాయలే.. సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!

Online Shopping: అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో వెయ్యి రూపాయలు ఉండే వస్తువులు.. ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో మాత్రం సగం ధరకే ఎలా దొరుకుతున్నాయి అనే ప్రశ్న చాలామందిలో కొనసాగుతోంది . మరి అంత తక్కువ ధరకు ఇచ్చే ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఏది.. ఎందుకు ఈ వెబ్సైట్లో అంత తక్కువ ధరలు ఉంటున్నాయి అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే.. చాలా మందికి ఒక చిన్న సందేహం ఉంటుంది. ఒకే రకమైన చీర లేదా ఒకే రకమైన షర్ట్ అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ లాంటి పెద్ద యాప్స్‌లో చూస్తే దాదాపు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుంది. కానీ అదే డిజైన్..అదేలా కనిపించే వస్తువు మీషోలో మాత్రం 500 లేదా 600 రూపాయలకే దొరుకుతుంది. చూడటానికి రెండూ ఒకేలా ఉంటాయి. మరి ధరలో ఇంత పెద్ద తేడా ఎలా వస్తుంది? అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ లాంటి దిగ్గజాలు చేయలేనిది మీషో ఎలా చేస్తోంది అన్నదే.. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆసక్తిగా మారింది.

దీని వెనుక ప్రధాన కారణం మీషో అనుసరించే జీరో కమిషన్ పాలసీ. దీన్ని చాలా సింపుల్‌గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అమెజాన్ లేదా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఒక సెల్లర్ వస్తువు అమ్మితే, ఆ అమ్మకాలపై కొంత శాతం కమిషన్ ఆ యాప్‌కు ఇవ్వాలి. ఉదాహరణకు 100 రూపాయల వస్తువు అమ్మితే అందులో 10 నుంచి 20 రూపాయలు యాప్ వాళ్లకే వెళ్తాయి. ఆ భారాన్ని సెల్లర్ కస్టమర్ మీదే వేస్తాడు. అందుకే అక్కడ ధర పెరుగుతుంది. కానీ మీషోలో మాత్రం సెల్లర్స్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా కమిషన్ తీసుకోరు. దీంతో సెల్లర్ తన లాభాన్ని తగ్గించకుండా.. ధరను తక్కువ చేసి నేరుగా కస్టమర్‌కు అందిస్తారు.

రెండో కారణం బ్రాండింగ్. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో ఎక్కువగా నైక్, ప్యూమా లాంటి పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. వీటికి షోరూమ్ ఖర్చులు, మార్కెటింగ్ ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ ఖర్చులన్నీ చివరకు ధరలోనే కనిపిస్తాయి. కానీ మీషో టార్గెట్ అది కాదు. మీషోలో ఎక్కువగా సూరత్, తిరుపూర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న తయారీదారులు లేదా హోల్‌సేల్ వ్యాపారులు ఉంటారు. వీళ్లకు పెద్ద బ్రాండ్ ఇమేజ్ అవసరం లేదు. మార్కెటింగ్ ఖర్చులు ఉండవు. ఫ్యాక్టరీ నుంచే సరుకు నేరుగా పంపిస్తారు. మధ్యలో దళారులు ఉండరు. అందుకే ధరలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

మూడో ముఖ్యమైన కారణం లాజిస్టిక్స్.. రిటర్న్స్. అమెజాన్ లాంటి కంపెనీలు ఫాస్ట్ డెలివరీ కోసం పెద్ద పెద్ద గోడౌన్లు నిర్వహిస్తాయి. దీని వల్ల ఖర్చు పెరుగుతుంది. కానీ మీషో అలా కాదు. ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత సెల్లర్ దగ్గర నుంచే ప్యాక్ చేసి పంపిస్తారు. డెలివరీ కొంచెం ఆలస్యమైనా పరవాలేదు కానీ ధర తక్కువగా ఉండాలి అనుకునే సామాన్యులే మీషో టార్గెట్. అందుకే ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు తగ్గించి..ఆ లాభాన్ని కస్టమర్లకు ఇస్తుంది మీషో.

మొత్తానికి కమిషన్లు లేవు, పెద్ద బ్రాండ్ల ఆడంబరాలు లేవు, అధిక ఖర్చులు అసలే లేవు. అందుకే మీషోలో ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే తక్కువ ధర కాబట్టి క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదే మీషో సక్సెస్ వెనుక ఉన్న అసలు కథ.

