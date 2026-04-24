Sachin Tendulkar Net Worth: క్రికెట్ గాడ్ అంటే భారత్కు సచిన్ టెండుల్కర్. ఈరోజు ఆ క్రికెట్ దేవుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయనకు విషెస్ చెబుతున్నారు. అయితే 100 సెంచరీలు సాధించి, రెండు వందలకు పైగా టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన ఈ శిఖరం సంపాదనలో కూడా అగ్రస్థానం. అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయారు. ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా సచిన్ టెండుల్కర్ నెట్వర్త్ ఎంతో తెలుసుకుందాం.
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండుల్కర్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలోనే ఎవరు లేరు. క్రికెట్ ప్రపంచానికి గాడ్ గా పెట్టింది పేరు. 100 సెంచరీలో ఈ ప్రపంచంలో చేసిన ఏకైక బ్యాట్స్మెన్ కూడా సచిన్.
ఆయన రికార్డును బీట్ చేసింది ఎవరూ లేరు. ఈరోజు ఆ క్రికెట్ గాడ్ పుట్టిన రోజు. ఇప్పటికే క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యి సచిన్ టెండుల్కర్ 13 ఏళ్లు గడిచింది. అయినా కానీ సంపదనలో మాత్రం ఆయనని బీట్ చేసింది ఏ క్రికెటర్ లేడు. ఆయన నికర ఆస్తుల విలువ రూ.1472 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు.
సచిన్ బీసీసీఐ నుంచి రూ.70,000 వరకు పింఛను పొందుతున్నారు. ఈరోజు టెండుల్కర్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయన నెట్వర్త్ వైరల్ అవుతుంది. ప్రధానంగా ఈ క్రికెట్ గాడ్ ఆయన బిజినెస్ కొన్ని కంపెనీలకు యాడ్స్ చేస్తూ సంపాదిస్తున్నారు. పదహారేళ్ళ వయసులోనే క్రికెట్ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టారు.
1994 నుంచి తిరుగులేని క్రికెటర్ అయ్యాడు. 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఇంగ్లాండ్తో టెస్ట్ సెంచరీ చేశాడు. అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసిందే లేదు. అప్పుడే అందరి ప్రపంచ దృష్టి సచిన్ పై పడింది. వరుసగా వన్డేలు, టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడుతూ అదరగొట్టాడు.
క్రికెట్ లో దూసుకుపోతున్న సచిన్ టెండుల్కర్ 1995లో అంజలిని వివాహం చేసుకున్నారు. క్రికెట్ మాత్రమే కాదు ఆయన పేరు పై కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కొన్ని యాడ్స్కు ప్రమోషన్ ఇస్తూ ఆయన రెండు చేతుల సంపాదిస్తూ వచ్చాడు. అంతేకాదు వరల్డ్ టెల్ తో రూ.30 కోట్ల విలువైన ఐదేళ్లు ఒప్పందం కూడా 90 దశకంలోనే చేశాడు.
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పారితోషికం తీసుకునే అథ్లెట్లా జాబితాలో సచిన్ తక్కువ రోజుల్లోనే చేరిపోయారు. ఇక సచిన్ కేవలం ఎండోమెంట్ ద్వారానే ప్రతి ఏడాది రూ. 22 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నట్టు అంచనా. అంతేకాదు ఐపీఎల్లో ప్రస్తుతం ముంబై ఇండియన్స్ కు మెంటర్గా కూడా ఉన్నారు.
దీంతో పాటు ముంబై, బెంగళూరులో టెండూల్కర్స్ పేరుతో కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ఆయన స్టార్టప్స్లో కూడా పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటారు. ఇక సచిన్ ప్రస్తుతం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, హావెల్స్, అపోలో టైర్స్, లుమినస్, స్పిన్నీ వంటి బ్రాండ్లకు ప్రకటన కూడా చేస్తున్నారు.
సచిన్ ముంబైలోని బాంద్రాలో మూడంతస్తుల బంగ్లాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఇటీవల ఆయన కొడుకు అర్జున్ పెళ్లి కూడా జరిగింది. కూతురు సారా టెండుల్కర్ కూడా ఉంది. సచిన్ ఉంటున్న ఈ బాంద్రా ఇంటి విలువ అక్షరాల రూ. 8 కోట్లు. అంతేకాదు కేరళలో రూ.78 కోట్లు విలువ చేస్తే ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం. కార్ కలెక్షన్ విషయానికి వస్తే ఫెరారీ 360, నిస్సాన్ జిటిఆర్. బీఎండబ్ల్యూ 751 లగ్జరీ కార్లు కలిగి ఉన్నాడు.