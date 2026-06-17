/Black Coffee: షుగర్ ఉన్నవారికి, మలబద్ధకంతో బాధపడేవారికి అమృతం.. బ్లాక్ కాఫీతో ఆ 5 లాభాలు తెలిస్తే వదలరు!

Top 5 Black Coffee Health Benefits: బ్లాక్ కాఫీలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజువారీ టీ లేదా కాఫీలకు బదులుగా బ్లాక్ కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల ఐదు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా మలబద్ధకం సమస్య ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకంతో బాధపడేవారు ఉదయాన్నే బ్లాక్ కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల గణనీయమైన లాభాలను పొందుతారు. కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, ఇది పేగుల కదలికలను ప్రేరేపించడమే కాకుండా, హార్మోన్ల విడుదలను ప్రభావితం చేయడం ద్వారా సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
బ్లాక్ కాఫీ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది చురుకుదనాన్ని కొనసాగించడంలో మరియు మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది, దీనివల్ల ఆందోళన తగ్గే అవకాశం ఉంది.
అంతేకాకుండా, కొన్ని నివేదికల ప్రకారం బ్లాక్ కాఫీ తాగే వారిలో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజు బ్లాక్ కాఫీ తాగని వారితో పోలిస్తే, రోజుకు రెండు కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగే వారిలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం 39 శాతం తక్కువగా ఉందని తేలింది.
ఒక నివేదిక ప్రకారం, రోజుకు రెండు కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగే పురుషుల్లో టైప్ 2 డయాబెటిస్ సమస్య 54%, మహిళల్లో 26% తగ్గింది. ఇది ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరచడం మరియు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో దీని సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
అంతేకాకుండా, బ్లాక్ కాఫీలోని కెఫీన్ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది శరీరంలోని అడ్రినలిన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించి, శరీరం మరింత చురుగ్గా స్పందించేలా చేస్తుంది. తద్వారా అలసట తగ్గి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)