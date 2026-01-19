Uric Acid Prevention Tea: ఈ టీ రోజు తాగితే ఇక యూరిక్ యాసిడ్ మీ శరీరం నుంచి ఆమాడ దూరం..!

Uric Acid Prevention : యూరిక్ యాసిడ్, మూత్రాశయంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు శరీరానికి ఎన్నో సమస్యలు తెస్తాయి. కానీ రోజూ ఒక కప్పు బార్లీ టీ తాగితే..అవి క్రమంగా బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. మందులు లేకుండానే డీటాక్స్ కావాలనుకునేవారికి ఇది మేలైన పద్ధతి.
బార్లీ టీ తాగడం వల్ల మూత్రం ఎక్కువగా వస్తుంది. దీంతో మూత్రాశయంలో.. పేరుకుపోయిన మలినాలు క్రమంగా బయటికి వెళ్లిపోతాయి. అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు కూడా.. తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, గౌట్, కిడ్నీ రాళ్ల సమస్యల ప్రమాదం తగ్గవచ్చు.
ముందుగా ఒక కప్పు నీటిని మరిగించాలి. అందులో వేయించిన బార్లీ వేసి 8 నుంచి 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. తర్వాత వడకట్టి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి.
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో లేదా మధ్యాహ్నం భోజనం అయిన రెండు గంటల తర్వాత తాగవచ్చు. రాత్రి ఆలస్యంగా తాగకపోవడం మంచిది. రోజుకు ఒక కప్పు చాలు. 6 నుంచి 8 వారాలు తీసుకున్న తర్వాత కొద్ది రోజుల విరామం ఇవ్వాలి.
మూత్రప్రవాహం మెరుగవుతుంది యూరిక్ యాసిడ్, వ్యర్థాలు బయటికి వెళ్లేందుకు సహాయం మూత్రాశయంలో మంట, చికాకు తగ్గుతాయి కిడ్నీల పనితీరుకు మద్దతు లభిస్తుంది శరీరంలోని ద్రవ సమతుల్యత కాపాడుతుంది
బార్లీకి గ్లూటెన్ ఉంటుంది. సెలియాక్ సమస్య ఉన్నవారు దీన్ని తీసుకోకూడదు. గర్భిణీలు, కిడ్నీ సమస్యలతో మందులు వాడుతున్నవారు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే బార్లీ టీ తాగాలి. గమనిక: ఇది సాధారణ సమాచారం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడి సూచన తప్పనిసరి.