Dawaood Ibrahim: కానిస్టేబుల్ కుమారుడు నుంచి అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా దావూద్ ఇబ్రహీం ఎలా ఎదిగాడు..! ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్రస్థానం ఇదే..

Dawaood Ibrahim: దావూద్ ఇబ్రహీం .. ఓ మాములు కానిస్టేబుల్ కుమారుడు. ఎలా అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా ఎదిగాడు. మన దేశానికి తీరని ద్రోహం చేసిన ఇతన్ని మన బాలీవుడ్ మాత్రం హీరోగా సినిమాలు తీయడం ఎంతో శోచనీయం. ఎంతో మంది అమాయకులు ప్రాణాలు తీసిన ఇతను అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా ఎలా ఎదిగాడు. మోస్ట్ వాంటెడ్ అండర్ వరల్డ్ క్రిమినల్ దావూద్ లైఫ్ స్టోరీ మీకు తెలుసా..? ఇంతకీ ఇతను బతికే ఉన్నాడా.. ? చనిపోయాడా.. ? స్టోరీలోకి వెళితే..
మన దేశంలో అమాయకులను చంపిన వ్యక్తి దావూద్ ఇబ్రహీం ఎవరు? ఎక్కడ జన్మించాడు? పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొడుకు అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా ఎలా ఎదిగాడు ? అతని జీవిత కథ ఏమిటి? అతని జీవనశైలి ఎలా ఉంటుందనే విషయం ఇప్పటికీ చాలా మంది తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు.
దావూద్ ఇబ్రహీం కస్కర్ 1955లో మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరిలో జన్మించాడు. దావూద్ తండ్రి ఇబ్రహీం కస్కర్ ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్. ఆ తర్వాత కస్కర్ కుటుంబం ముంబైలోని డోంగ్రి ప్రాంతంలో స్థిరపడింది. 70వ దశకంలో, దావూద్ ఇబ్రహీం హాజీ మస్తాన్ దగ్గర చేరి మెల్లగా అండర్ వరల్డ్ లో తన పట్టు పెంచుకున్నాడు.
దావూద్ సోదరుడు సబీర్ ఇబ్రహీం కస్కర్ 1981లో హత్యకు గురయ్యాడు. దీని తర్వాత, దావూద్ మనసులో తలెత్తిన కోపం అతన్ని అండర్ వరల్డ్ కరుడు కట్టిన నేరస్థుడిగా మారేందుకు దోహదం చేసిందనే విషయం ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్న మాట. హాజీ మస్తాన్ గ్యాంగ్లో పనిచేసి మెల్లగా తన కంటూ సెపరేట్ గా డి-కంపెనీ అనే ముఠాను ఏర్పాటు చేసాడు. డి కంపెనీ అంటే దావూద్ కంపెనీ అనే అర్ధంలో ఇది ఏర్పాటు చేసి నేర సామ్రాజ్యాన్ని కార్పోరేటీకరించాడనే చెప్పాడు. ఈ నీచుడు జీవితం పై బాలీవుడ్ దర్శకులు ఎంతో మంది ఇతని జీవితంపై సినిమాలు తీసారు. దానికి అతనికి ఫండింగ్ చేసినట్టు సమాచారం.
మోస్ట్ వాంటెడ్ అండర్ వరల్డ్ నేరస్థుడు దావూద్ ఇబ్రహీంకు దాదాపు 15 పైగా మారు పేర్లు ఉన్నాయి. దావూద్ ఇబ్రహీం, అజీజ్ దిలీప్, దావూద్ హసన్ షేక్ ఇబ్రహీం కస్కర్, షేక్ దావూద్ హసన్, దావూద్ ఇబ్రహీం కస్కర్, అబ్దుల్ హమీద్ అబ్దుల్ అజీజ్, అనీస్ ఇబ్రహీం, దావూద్ ఇబ్రహీం మెమన్ కస్కర్, దావూద్ హసన్ ఇబ్రహీం కస్కర్, దావూద్ ఇబ్రహీం మెమన్, దావూద్ ఇబ్రహీం మెమన్, దావూద్, సబ్రీ, సాబ్రి హసన్ షేక్ ఇబ్రహీం, షేక్ ఇస్మాయిల్ అబ్దుల్, హిజ్రత్ దావూద్ యొక్క మారుపేర్లు. అంతేకాదు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలకు చెందిన దొంగ పాస్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. 80, 90వ దశకంలో మన దేశంలో ఎన్నో హిందీ చిత్రాలకు ఇతను ఫండింగ్ చేశారు. అప్పటి నటీనటులు భయపడో.. లొంగిపోయి సినిమాలు చేసిన సందర్బాలున్నాయి.