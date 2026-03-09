English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!

Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!

Jr NTR And Prabhas: 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోలు కథలు ఎంచుకునే సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఒక మంచి కథను ఎంపిక చేయడం ఎంత అవసరమో.. కొన్ని కథలను తిరస్కరించడం కూడా అంతే ముఖ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు విడుదలయ్యాక భారీ పరాజయాలు అవుతాయి. అలాంటి సమయంలో ఆ సినిమాను ముందే వదిలేయడం హీరో కెరీర్‌కు పెద్ద లాభం అవుతుంది.
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ కెరీర్‌లో కూడా ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరిగింది. దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ కంత్రి.. సినిమా తరువాత ప్రభాస్‌ను కలిసి రెండు కథలు చెప్పారు. అందులో ఒకటి స్టైలిష్ యాక్షన్ సినిమా బిల్లా. మరొకటి సోషియో ఫాంటసీ కథతో వచ్చిన శక్తి.

ఆ సమయంలో ప్రభాస్ రెండు కథలు విన్న తర్వాత శక్తి కథపై అంతగా ఆసక్తి చూపలేదు. కథలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయని భావించి ఆ సినిమాను చేయకుండా వదిలేశారు. దాని బదులు బిల్లా సినిమాను చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆ సినిమా తర్వాత ప్రభాస్‌కు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.  

ఇక ప్రభాస్ వదిలేసిన శక్తి కథను తరువాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒప్పుకున్నారు. ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒప్పుకోకపోతే అదే కథకి కొన్ని మార్పులు చేసి మళ్ళీ ప్రభాస్ కి చెబుదామని దర్శకుడు అనుకున్నారంట. మొత్తానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒప్పుకోవడంతో ఆ సినిమా నుంచి ప్రభాస్ బతికి బయటపడ్డారు. ఈ సినిమా ఎంతకి డిజాస్టర్ అయిందో తెలిసిన విషయమే.  

భారీ బడ్జెట్‌తో ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వినీ దత్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. కానీ విడుదలైన తరువాత ‘శక్తి’ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా భారీ పరాజయంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌పై కూడా చాలానే ప్రభావం చూపింది.  

సినిమా ఇండస్ట్రీలో కథ వినిపించినప్పుడు ఒకలా అనిపిస్తుంది. కానీ సినిమాగా తీసిన తర్వాత ఫలితం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కష్టం. అందుకే కొన్ని కథలను ముందుగానే తిరస్కరించడం కూడా ఒక తెలివైన నిర్ణయం అవుతుంది.  

ప్రభాస్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆయన కెరీర్‌కు చాలా ఉపయోగపడిందని చాలామంది సినీ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఒకవేళ ఆయన శక్తి సినిమా చేసి ఉంటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఆ సినిమా పరాజయం వల్ల ఆయన కెరీర్‌కు పెద్ద దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉండేది.

Prabhas Jr Ntr Shakti movie Prabhas rejected Shakti movie Jr NTR Shakti disaster Meher Ramesh Shakti film Prabhas career decision Billa movie Prabhas Tollywood movie news Prabhas Jr NTR story

