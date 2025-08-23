Sreeleela: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్లనే శ్రీలీల ఇలా అయ్యింది.. హీరోయిన్ తల్లి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Sreeleela Mother
ప్రస్తుతం వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతోంది స్టార్ హీరోయిన్.. శ్రీలీల. తాజాగా జగపతిబాబు షో జయమ్ము నిశ్చయమ్మురాకి.. శ్రీలీల అలానే ఆమె తల్లి ఇద్దరు కూడా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ అమ్మ.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
వరస సినిమాలతో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్ శ్రీలీల.. ఈమధ్య తన తల్లితో కలిసి.. జగపతిబాబు టాక్ షో.. జయమ్ము నిశ్చయమ్మురాకి అటెండ్ అయ్యింది.
ఈ షోలో.. శ్రీ లీల తల్లి తన గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ షోలో జగపతిబాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పుడు తానా సభల్లో డాన్స్ వేసిన భరతనాట్యం ఫోటో షేర్ చేశారు.
అప్పుడు వెంటనే శ్రీ లీల అమ్మ మాట్లాడుతూ.. “నాకు కూతురు పుడితే డాన్సర్ చేయాలి అని నేను నిర్ణయించుకున్న క్షణాలు అవి,”.. అంటూ చెప్పకు వచ్చింది.
అప్పుడు మీరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో మాట్లాడారా అని అడగా.. “1997లో లాస్ ఏంజెల్స్ లో జరిగిన తానాసభల్లో మాట్లాడాను.. అనుకున్నట్టే శ్రీ లీలా కి డాన్స్ నేర్పించా..” అంటూ ఇప్పుడు శ్రీలీల ఇంత పెద్ద డాన్సర్ అవధం వెనక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్లే చేసిన రోల్ చెప్పుకొచ్చింది.
ఇక శ్రీ లీల సినిమాల విషయానికి వస్తే త్వరలోనే పరాశక్తి, రవితేజ హీరోగా వస్తున్న మాస్ జాతర, పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాల్లో కనిపించనుంది.