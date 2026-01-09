How long can milk stored in the fridge: పాలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. అందుకే పెద్దలు ప్రతి రోజూ పాలు తాగమని చెబుతూ ఉంటారు. అయితే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పాలను కొని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. కానీ పాలను ఫ్రిజ్లో ఎంతకాలం నిల్వ చేయవచ్చు..? దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈరోజుల్లో చాలా మంది ప్యాకెట్ పాలనే వాడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ పాలు కొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటారు. కానీ పచ్చి పాలు అనేవి.. ప్యాకెట్ పాలు లేదా మరిగించిన పాలతో పోల్చితే త్వరగా చెడిపోతాయి. సాధారణంగా ఫ్రిజ్లో పచ్చి పాలు రెండు రోజుల వరకు మాత్రమే తాజాగా ఉంటాయి.
ఫ్రీజర్లో గడ్డకట్టి పెట్టితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయవచ్చు. అయితే రుచి కొంత తగ్గిపోతుంది. పాలు చెడకుండా ఉండాలంటే ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉండాలి.
పాలు ఎప్పుడూ ఫ్రిజ్ డోర్లో పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ఫ్రిజ్ డోర్ ఓపెన్, క్లోజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పాలను ఫ్రిజ్లోపల వెనక్కి ఉంచాలి. అక్కడ చల్లదనం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పాలు త్వరగా పాడవ్వవు.
పాలను మూతలు మూసిన స్టీలు లేదా గాజు పాత్రలో పెట్టుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఫ్రిజ్లోని ఇతర వాసనలు పాలకు అంటుకోవు. పచ్చి పాలు చెడిపోతే సులభంగా తెలుస్తుంది. పుల్లని వాసన వస్తుంది. రంగు కొంచెం పసుపు షేడ్లోకి మారవచ్చు. దీంతో మరిగించినప్పుడు పాలు విరిగిపోతాయి.
పచ్చి పాలు తెచ్చిన వెంటనే మరిగించి చల్లార్చి ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవడం ఉత్తమ మార్గం. ఇలా చేస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి. పచ్చి పాలలో బ్యాక్టీరియా ఉండటం వల్ల త్వరగా చెడిపోతాయి. కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా వాడేయడమే మంచిది.