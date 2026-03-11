How LPG CNG Gas Refinery Production: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇందన కొరత నెలకొనడానికి ప్రధాన కారణం ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా కూడా పరిమితం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే హార్మూజ్ జల సంధి ప్రభావితం కాకముందే ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఉత్పత్తి పెంచాలని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్యాస్ రిఫైనరీ కంపెనీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఆ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హర్మూర్ జల సంధి మార్గాన కాకుండా ఇతర మార్గాలలో గ్యాస్ సప్లైకు సన్నద్ధమవుతోంది కేంద్రం. అయితే మన దేశంలోని గ్యాస్ రిఫైనరీ కంపెనీలో కూడా మరింత పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
దేశంలో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడకుండా నియంత్రించాలని ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది కేంద్రం. అంతేకాదు నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం ఎస్మా చట్టాన్ని కూడా అమలు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
మనదేశంలో 23 పైగా చమరు శుద్ధి కర్మగారాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ శుద్ధికర్మగారాలు పెట్రోలు, డీజిల్ మాత్రమే కాకుండా ఎల్పీజీని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
మనదేశంలో బరౌని నుంచి జామ్నగర్ వరకు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ రిఫైనరీ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఎల్పీజీ అంటే లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్. దీని వంట కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ప్రొపెన్ వాయువులు ఉంటాయి . ఈ ఆయిల్ రిఫైనరీ కంపెనీలలో శుద్ధి చేసిన వాయువును ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వాయువులుగా ఉత్పత్తి అవుతాయి.
దీన్ని ఎక్కువ పీడనం వద్ద ద్రవంగా మార్చి సులభంగా ఉపయోగించడానికి గ్యాస్ సిలిండర్ లో నింపుతారు. ముడి చమురు ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. పొడవైన టవర్లలో వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద టవర్ పైభాగంలోకి పేరుకు పోతాయి. వంట కోసం సురక్షితమైన ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి చేసి వాయువులను ఫిల్టర్ చేస్తారు.
ఇక సీఎన్జీ గ్యాస్ అంటే కంప్రెస్డ్ నాచురల్ గ్యాస్ అని పిలుస్తారు. మిథేన్ ఎక్కువ శాతంలో ఉంటుంది. సహజంగా భూగర్భ బావుల నుండి తీస్తారు. సాధారణంగా వాహనాల్లో ఈ సీఎన్జీ గ్యాస్ ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్కు ఒక ప్రత్యామ్నాయం.
ఈ సీఎన్జీ ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత నేరుగా ఉపయోగించలేం. కర్మగారం నుంచి బయటకు వచ్చే వాయువుకు వాసన కూడా ఉండదు. అయితే దీనికి ఏదైనా లీకేజీలు గుర్తించడానికి ఇథైల్ మెర్కాప్టాన్ జోడిస్తారు. బాటిలింగ్ ప్లాంట్ కు పంపి, సిలిండర్లలో నింపి మీ ఇంటికి డెలివరీ కూడా చేస్తారు.