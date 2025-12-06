English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fridge Tips: మిగిలిపోయిన అన్నం ఫ్రిజ్‌లో ఎంతసేపు పెట్టాలి? ఇది మీకు తెలుసా?

How Many Hours Keep Leftover Rice In The Fridge: సాధారణంగా ఇళ్లల్లో వండిన అన్నం మిగులుతుంటుంది. మిగిలిన అన్నం పడేయకుండా రేపటి కోసం ఉంచుతారు. మిగిలిన అన్నాన్ని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతుంటారు. అయితే ఫ్రిజ్‌లో అన్నం ఎంతసేపు ఉంచాలో తెలుసా? అన్నం ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టడంపై కొన్ని చిట్కాలు ఇవే.
భారతదేశంలో అత్యధికంగా అన్నం తింటారు. ఒక్క పూటయినా అన్నం లేనిది ఎవరూ ఉండరు. అంతలా భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో అన్నం కీలకమైంది. మరి మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని ఏం చేస్తారో తెలుసుకుందాం. మిగిలిపోయిన అన్నం ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడుతుంటారు. అయితే ఎంతసేపు పెట్టాలో తెలుసుకుందాం.

మిగిలిపోయిన బియ్యాన్ని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం సహజం. కానీ ఎంతసేపు ఉంచాలనేది దాదాపుగా చాలా మందికి తెలియదు. వండిన అన్నం ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతుంటే ఇకపై ఎంతసేపు ఉంచాలో తెలుసుకోండిం. దీనివలన చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచితే పాడవదు. వాస్తవంగా ఏ ఆహార పదార్థం ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచినా ఖరాబ్‌ కాదు. అన్నాన్ని 3 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచవచ్చు. బియ్యాన్ని వండిన 24 గంటల్లోపు రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచాలి.

అన్నాన్ని ఫ్రిజ్‌లో వేడిగా ఉన్న సమయంలో పెట్టరాదు. వేడిగా ఉన్న అన్నం ఉంచితే ఫ్రిడ్జ్‌ పాడవుతుంది. అంతేకాకుండా అన్నంలో బ్యాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఫ్రిడ్జ్‌లో అన్నం నుంచి తీసిన వెంటనే వేడి చేసి తినాలి.

చలికాలంలో మిగిలిపోయిన అన్నం తినరాదు. ఎప్పటికప్పుడు వండుకుని తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వేడి వేడిగా తింటే చలి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ అవగాహన కోసం అందిస్తున్నది.

