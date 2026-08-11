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Heart Health: గుండె పదిలంగా ఉండాలంటే రోజూ ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 11, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:17 PM IST

Sleep For Heart Health: చాలా మందిలో నిద్రలేమి సమస్యల కారణంగానే ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తున్నాయట.. కొంతమంది గుండె సమస్య రావడానికి ఇదే కారణం.. అయితే, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Sleep For Heart Health: ఆధునిక జీవనశైలితో విపరీతమైన పని ఒత్తిడి, ఆహార అలవాట్లతో పాటు డిజిటల్ స్క్రీన్‌లు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య  నిద్రలేకపోవడం.. చాలా మంది రాత్రిపూట సరైనంతగా నిద్రపోవడం లేదు.. అంతేకాకుండా దీనిని సాధారణ విషయంగా భావిస్తున్నారు. అయితే, సరిపడా నిద్రపోకపోవడం వల్ల శరీరం అలసటగా అనిపించడమే కాకుండా.. అది గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
 

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గుండె దెబ్బతినే ఛాన్స్‌..

చాలా మందిలో సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు గుండె దెబ్బతినే ఛాన్స్‌ కూడా ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి సరైన ఆహారం, వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో... నిద్రకూడా అంతకంటే ఎక్కువ అవసరమని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. నిద్రవల్లే అనేక సమస్యలు దూరమవుతాయట..

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రక్తనాళాలకు విశ్రాంతి..

మనం నిద్రపోతున్న సమయంలో మన శరీరం తనను తాను రిపేర్‌ చేసుకుంటూ రీఛార్జ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు శరీరంలో రక్తపోటు (Blood Pressure) సులభంగా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల గుండెపై పడే ఒత్తిడి తగ్గి.. రక్తనాళాలకు అవసరమైన విశ్రాంతి కూడా లభిస్తూ ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Sleep Loss Effects3/6

గుండెపోటు..

కానీ రోజుకు 6 గంటల కంటే తక్కువ సమయం నిద్రపోయే వారిలో రక్తపోటు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయట.. దీని కారంగా గుండెపోటు (Heart Attack)తో పాటు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ (Brain Stroke), గుండె ఫెయిల్యూర్ వంటి ప్రమాదకరమైన ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి తప్పకుండా సరైన నిద్ర అవసరం ఉంటుంది.  

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రక్తపోటు, మానసిక ఒత్తిడి..

సరిపడా నిద్ర లేకపోతే శరీరంలో కార్టిసోల్ (Cortisol) అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ స్థాయిలు విపరీతంగా స్పీడ్‌గా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీని కారణంగా రక్తపోటు ఊహించని స్థాయిలో ఫాస్ట్‌గా పెరుగుతుంది. దీంతో గుండెకు రక్తాన్ని చేరవేసే ధమనులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుది..

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ఊబకాయం, మధుమేహం 

నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం వల్ల ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో రాత్రి వేళల్లో అధికంగా ఆహారం తీసుకోవడంతో ఊబకాయం బారిన పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. అంతేకాకుండా ఇన్సులిన్ నిరోధకత పెరిగి డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.  

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రక్తనాళాల్లో వాపు

నిద్రలేమి సమస్య కారణంగా రక్తనాళాలలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరిగి.. ధమనుల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలు ఒక్కసారిగా వచ్చే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది గుండెకు రక్త ప్రసరణను కూడా ఎంతో సులభంగా అడ్డుకుంటుంది. దీని కారణంగా తీవ్ర గుండె సమస్యలు సులభంగా వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ప్రతి రోజు 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నిద్రపోవడం చాలా మంచిది..

TAGS:
Wellness Tips
Heart Attack Risk
Sleep Hours
Sleep Duration
heart Health

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