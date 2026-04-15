Gold At Home: మీ ఇల్లు బంగారం కాను.. ఇంట్లో ఎన్ని కిలోల బంగారం ఉంచుకోవచ్చు తెలుసా?

How Many KGs Of Gold Keep At Home A Head Akshaya Tritiya Know Income Tax Rules: అక్షయ, తృతీయ రావడంతో బంగారం కొనేందుకు ప్రణాళిక వేస్తున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం. ఇంట్లో ఎంత బంగారం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చో తెలుసా? ఇష్టమొచ్చినంత బంగారం ఇంట్లో ఉంచుకోరాదని ఐటీ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. మరి ఎంత ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన రావడంతో భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం. మీ ఇంట్లో ఎంత బంగారం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చనే వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఇంట్లో బంగారం నిల్వపై ఐటీ నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. బంగారం నిల్వపై ఐటీ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

అక్షయ, తృతీయ రోజున లక్ష్మీదేవిని, విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తే ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలు వస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజున బంగారం కొనడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే కొనే బంగారానికి సంబంధించిన బిల్లులు.. వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు తప్పక ఉండాలి.

దేశంలో రసీదులు లేకుండా ఇంట్లో బంగారం ఉంచుకోవడానికి నిర్దిష్ట నియమాలు ఉన్నాయి. బిల్లు లేకుండా ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉండవచ్చనేది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (సీబీడీటీ) ఒక స్పష్టమైన పరిమితులను నిర్దేశించింది. సీబీడీటీ చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం ఇంట్లో బంగారం ఉంచుకోవడానికి అనుమతి ఉంది.

సీబీడీటీ నిబంధనల ప్రకారం వివాహిత మహిళ 500 గ్రాముల బంగారం కలిగి ఉండటానికి అనుమతి ఉంది. ఈ పరిమితికి మించి బంగారం ఉండటం చట్టవిరుద్ధంగా పరిగణిస్తారు. ఒక మహిళ అవివాహిత అయితే ఆమె 250 గ్రాముల బంగారం మాత్రమే కలిగి ఉండాలి. ఐబీడీటీ నియమం ప్రకారం ప్రతి పురుషుడు 100 గ్రాముల బంగారం మాత్రమే కలిగి ఉండాలి.

సీబీడీటీ నియమాలు బంగారు ఆభరణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బంగారు నాణేలు, కడ్డీలు, బిస్కెట్లు అవి ఎంత మొత్తంలో అయినా కూడా ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే నాణేలు, కడ్డీలు చెల్లుబాటయ్యేలా అసలు (ఒరిజినల్‌) బిల్లు లేదా రసీదు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. బంగారం బిస్కెట్‌, కడ్డీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కునే అకాశం ఉంది.

నిబంధనల ప్రకారం చెప్పిన బంగారం కంటే అధికంగా ఉంటే దానిపై వివరణ ఇచ్చేందుకు ఐటీ శాఖ అవకాశం కల్పిస్తుంది. బంగారం వారసత్వంగా వచ్చిందా? బహుమతిగా పొందిందా? లేదా మీ సొంత నిధులతో కొనుగోలు చేసిందా? అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. 

బంగారం ఎన్ని కిలోలు ఉంచుకోవచ్చనే విషయానికి వస్తే ఆధారాలు, పత్రాలు ఉంటే కిలో బంగారం ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. అక్రమం కాకుండా చట్టబద్ధంగా బంగారాన్ని పొంది ఉంటే.. దానికి అవసరమైన పత్రాలు ఉంటే ఎంత బంగారమైనా ఇంట్లో ఉంచవచ్చు. కిలో నుంచి 10 కిలోలు అయినా కూడా బంగారాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. మీ ఇల్లును బంగారం చేసుకోవచ్చు.

KGs Of Gold akshaya tritiya Gold Limit Rules Gold Limit gold price Central board of direct taxes Income Tax Income tax rules IT Rules Legal Rules

