Walking for Heart Health: ప్రతి 1,000 అడుగులకు గుండెపోటు వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత.. తగ్గుతుందంటే..?

Heart Attack Risk
ప్రస్తుతం ఎంతోమంది గుండెపోటు సమస్యతో సతమతమవుతున్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇది ఎంతోమందిని సతాయిస్తోంది. మరి అలాంటి ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలి అంటే వాకింగ్ తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.
వాకింగ్ చేయడం ద్వారా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు తప్పించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా రోజుకి.. పదివేల అడుగులు వేస్తే బరువు ఎక్కువ తగ్గుతాను అని ఈ మధ్య ఒక థియరీ వింటూనే ఉన్నాము. కానీ ఇన్ని అడుగులు వేసే అవసరం కూడా లేదు.
మీరు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే.. రోజుకు కేవలం 3000 అడుగులు. నడవటం ద్వారా సులువుగా తప్పించుకోవచ్చు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.
ప్రతి 1,000 అడుగులకు.. దుండపోటు వచ్చే రిస్క్ 23% తగ్గుతూ వస్తుంది. అనగా 2000 అడుగులు వేస్తే.. 46%.. అలానే 3 అడుగులు వేస్తే.. గుండెపోటు సమస్య నుంచి 70% బయట పడినట్టు అవుతుంది.
కాబట్టి.. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం రోజుకి మూడు వేల అడుగులు నడవడం తప్పనిసరి. ఆ పైన నడవటం ద్వారా మరింత ఆరోగ్యకరంగా కూడా మారవచ్చు.
మరొక విషయం ఏమిటి అంటే.. మరీ చిన్నగా కాకుండా.. కొంచెం ఫాస్ట్ గా 30 నిమిషాలు నడిచినా కానీ.. అది గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి మనల్ని బయటపడేటట్లు చేస్తుంది.