Aadhaar: ఆధార్‌ కార్డులో మీ మొబైల్‌ నెంబర్‌ ఎన్నిసార్లు మార్చుకోవచ్చు? పూర్తి వివరాలు..

Mobile Number Change In Aadhaar: ఆధార్ కార్డు మనదేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కలిగి ఉన్నాడు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉండాల్సిందే. స్కూల్ అడ్మిషన్ నుంచి బ్యాంకు లావాదేవీలకు కచ్చితంగా ఆధార్ కార్డు ఉపయోగిస్తారు. అయితే, ఆధార్లో కొన్ని మార్పులు మనం చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డుపై మొబైల్ నెంబర్ ఎన్ని మార్లు మార్చుకోవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ఆధార్ కార్డ్ పై పేరు, ఇంటి నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్ వంటివి ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. అయితే కొన్నిసార్లు మొబైల్ నెంబర్ మారుస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అది కూడా మా మార్చుకోవచ్చు. దీంతోపాటు పేరు, మొబైల్ నెంబర్, అడ్రస్ వంటివి కూడా మార్చుకునే సౌలభ్యం కల్పించింది. అయితే ఆధార్ కార్డు పై మొబైల్ నెంబర్ ఎన్నిసార్లు మార్చుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం.
ఒకవేళ మీ ఆధార్ కార్డుపై మొబైల్ నెంబర్ మారినా లేదా తప్పులు దొర్లినా కానీ మార్చుకునే సౌలభ్యం ఉంది. ప్రకారం మొబైల్ నెంబర్లు అధికారికి వెబ్సైట్లో మార్చుకోవచ్చు లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్న మీసేవ సెంటర్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు
ఆధార్ కార్డులో మీ మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా ఆ మీ సేవలో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన uidai.gov.in లో కూడా మార్చుకోవచ్చు. అందులో 'మై ఆధార్', 'గెట్ ఆధార్' బుక్ చేసుకోవచ్చు.
దీంతోపాటు మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ , క్యాప్చా కోడ్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ వివరాలు నమోదు చేసి ఆధార్ నెంబర్ లేదా పేరు ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు. మీ సిటీ, స్టేట్ ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్లో కూడా మార్చుకునే సౌలభ్యం ఉంది.
మొబైల్ నెంబర్ లో మార్చుకోవాలి అనుకుంటే 'న్యూ మొబైల్ నెంబర్' అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై ట్యాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. ఒకరోజు డేట్ ఫిక్స్ చేసి మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు