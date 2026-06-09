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Rice Cooking Tips: బియ్యాన్ని వండే ముందు ఎన్నిసార్లు కడగాలి? ఇలా చేస్తే అన్నం ముద్ద అవ్వడం గ్యారెంటీ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST

Perfect Rice Cooking Tips: మనదేశంలో అందులో ప్రధానంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అన్నం ఎక్కువగా తింటారు. ప్రతిరోజూ మన ఇంటి వంట గదిలో అన్నం లేని రోజు ఉండదు. అన్నం వండే ముందు బియ్యం శుభ్రంగా కడగాలి. అలా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా కాస్త జాగ్రత్తగా బియ్యం కడగాల్సి ఉంటుంది. అయితే, అన్నం వండే ముందు బియ్యం ఎన్నిసార్లు కడిగితే మంచిది? చాలా మందికి బియ్యం, పప్పులు ఎన్నిసార్లు కడగాలి తెలీక తప్పు చేస్తారు. దీంతో అన్నం కూడా ముద్దగా మారిపోతుంది. అయితే, మీ ఇంట్లో మీరు వండే అన్నం పర్ఫెక్ట్‌గా రావాలంటే ఈ పద్ధతిలో వండండి..
 

healthy way to cook rice1/5

అన్నం పొడిపొడిగా వండే విధానం..

అన్నం వండే ముందు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. అలా అని మరీ బలంగా రుద్దుతూ కడగకండి. కేవలం బియ్యంపై ఉండే పిండి పదార్థం పోయేలా కడిగితే చాలు.  ఇలా కడిగితే బియ్యం ఉడికినా తర్వాత వాసన రాకుండా ఉంటుంది.  

rice washing mistakes2/5

బియ్యం ఎన్నిసార్లు కడగాలి..

బియ్యం వండే ముందు నానపెట్టడం మంచిది. ముందే విరగకుండా కడగాలి. బియ్యం విరిగిపోతే ముద్దలా మారిపోతుంది. దుమ్ము పోయే వరకు కడిగితే సరిపోతుంది. కనీసం బియ్యం 2 సార్లు కడగాలి.  

perfect rice cooking tips3/5

పర్ఫెక్ట్ అన్నం వండే విధానం..

బియ్యం నానబెట్టి వండితే మెతుకు మెతుకు ఈజీగా కనిపిస్తుంది. సమానంగా ఉడుకుతుంది. కనీసం ఒక అరగంట అయినా నానపెడితే సరిపోతుంది.  అందుకే మీరు బియ్యం కడిగే ముందు కూడా కాస్త వాటిని ఫ్యాన్‌ ముందు గాలికి పెట్టండి.  

how many times to wash rice4/5

రైస్ కుకింగ్ టిప్స్ తెలుగు..

ఇలా చేయడం వల్ల దుమ్ము త్వరగా వదిలిపోతుంది. సులభంగా కడిగి వండేయొచ్చు. దీనికి ఎక్కువ నీరు పెట్టి కడగాల్సిన పనిలేదు. బియ్యం కుక్కర్‌లో కంటే గిన్నెలో వండితే రుచి బాగుంటుంది.  

wash rice properly5/5

బియ్యం కడిగే విధానం..

ప్రస్తుతం బిజీ లైఫ్‌స్టైల్‌లో త్వరగా అన్నం ఉడకాలని కుక్కర్‌ లేదా రైస్‌ కుక్కర్‌లను గ్యాస్‌ ఆదా కోసం వాడతారు. కానీ, సహజంగా స్టవ్‌పై గాలి తగులుతూ వండే అన్నం రుచికరం.. ఆరోగ్యకరం కూడా.(Disclaimer: ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన సమాచారం కేవలం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన, వైద్య, ఆర్థిక లేదా న్యాయ సలహాగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలకు ZEE Telugu News బాధ్యత వహించదు.)  

TAGS:
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