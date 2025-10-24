Gold: భూమిలో ఎన్ని టన్నుల బంగారం ఉంది? ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టన్నులు వెలికి తీశారు.. ఇంకా ఎంత ఉందో తెలుసా?

Gold: భూమిపై వాణిజ్య విలువ పరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యం పొందిన లోహం బంగారమే అని చెప్పవచ్చు. మనిషి నాగరికత పుట్టుకనుంచీ బంగారం సంపదకు, శక్తికి, ప్రతిష్ఠకు ప్రతీకగా నిలిచింది. ఒకప్పుడు ప్లాటినం.. బంగారం కంటే ఎక్కువ విలువైనదిగా ఉండేది. కానీ కాలక్రమేణా పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం బంగారం.. ప్లాటినం కన్నా దాదాపు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ విలువైందిగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు భూమి లోపల నుంచి వెలికి తీసిన మొత్తం బంగారం సుమారు 2,10,000 టన్నులుగా ఉందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా వేసింది. ఇది మానవ చరిత్రలో వెలికితీసిన బంగారంలోనే అత్యధిక పరిమాణం ఇది.
ఈ మొత్తం బంగారంలో దాదాపు 95,000 టన్నులు ఆభరణాల రూపంలో ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం బంగారంలో సుమారు 45 శాతం అని చెప్పాలి. అలాగే 47,000 టన్నులు పెట్టుబడుల రూపంలో ఉంది. గోల్డ్ బార్లు, కాయిన్స్, ఈటీఎఫ్ల రూపంలో బంగారం నిల్వగా ఉన్నాయి. ఇవి మొత్తం బంగారంలో 22 శాతంగా ఉంది. సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ దేశ రిజర్వులలో 38,000 టన్నుల బంగారాన్ని నిల్వ ఉంచుకున్నాయి. ఇది మొత్తం బంగారంలో 18 శాతంగా ఉంది. మిగిలిన 30,000 టన్నులు పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, ఇతర ఉత్పత్తుల తయారీలో వినియోగిస్తున్నారు.
అయితే భూమి లో నుంచి ఇంత బంగారం ఇప్పటికే వెలికి తీసినా, భూమి లోపల ఇంకా కొంత భాగం మిగిలి ఉందనే చెబుతున్నారు నిపుణులు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. ఇప్పటివరకు భూమిలో ఉన్న బంగారంలో సుమారు 80 శాతం వెలికి తీసినట్లు పేర్కొంది.
మిగిలిన 20 శాతం అంటే సుమారు 50,000 టన్నుల బంగారం మాత్రమే భూమి లోపల దాగి ఉందని వారు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సగటున 3,000 టన్నుల బంగారం మైనింగ్ ద్వారా వెలికి తీస్తున్నారు. ఈ గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇంకా మిగిలి ఉన్న బంగారం మొత్తం వెలికి తీయడానికి మరో కొన్ని దశాబ్దాలు మాత్రమే పట్టవచ్చని అంచనా వేసింది.
గత 15 సంవత్సరాలుగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభాల సమయంలో.. 2008 ఆర్థిక మాంద్యం నుండి 2020 కరోనా మహమ్మారి వరకు.. బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కమోడిటీ మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ కేడియా ప్రకారం, బంగారం ధరల పెరుగుదల వెనుక నాలుగు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి.
ప్రపంచ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోళ్లు పెరగడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల మార్పులు, అలాగే చైనా, భారతదేశాల నుండి పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఇవన్నీ కూడా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగేందుకు కారణం అవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం బంగారం ధర చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంతగా భారీగా పెరిగింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1.30 లక్షలు దాటేసింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి బంగారం ధరలు దాదాపు 60 శాతం పెరిగాయి. ఇది బంగారంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న విశ్వాసానికి, అలాగే ఆర్థిక అనిశ్చితిపై ఉన్న భయానికి ప్రతిబింబం.
మొత్తం మీద బంగారం కేవలం ఒక విలువైన లోహం మాత్రమే కాదు .. అది ఆర్థిక భద్రతకు, ప్రతిష్ఠకు, పెట్టుబడి స్థిరత్వానికి ప్రతీకగా మారింది. భూమిలో మిగిలి ఉన్న బంగారం పరిమితమని, రాబోయే కాలంలో దాని అరుదు మరింత పెరగనుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల బంగారం విలువ భవిష్యత్తులో మరింత ఎత్తుకు చేరడం ఖాయం అని చెప్పవచ్చు.