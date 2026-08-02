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రిటైర్ అయిన అజింక్య రహానేకు భారీ పెన్షన్.. బీసీసీఐ నుంచి నెలనెలా ఎంతొస్తుందంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 02, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:27 AM IST

టీమిండియా క్రికెటర్ అజింక్య రహనే అన్ని ఫార్మాట్ల క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాను అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన ఇటీవలే సోషల్‌ మీడియా వేధికగా ఒక వీడియో ద్వారా తెలియజేశారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన రహనేకు బీసీసీఐ నుండి ఎంత పెన్షన్ అందుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Ajinkya Rahane1/5

అజింక్య రహానే

అన్ని ఫార్మాట్‌లలో క్రికెట్‌కు రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించిన అజింక్య రహనే, 'జీవితంలో ప్రతి పనికి ఒక ఆరంభం, ముగింపు ఉంటుంది. ఈరోజు నేను ఆటకు వీడ్కోలు చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది' అని పేర్కొంటూ ఒక వీడియో విడుదల చేశారు.   

Ajinkya Rahane Retirement2/5

అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్

దేశం కోసం ఆడటం తన అదృష్టమని, గత 20 ఏళ్లుగా తనకు సహకరించిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. అంతర్జాతీయంగా అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి తాను తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.  

Ajinkya Rahane BCCI Pension3/5

రహానే బీసీసీఐ పెన్షన్ వివరాలు

ఈ సమయంలో ఆయన చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. రహనే మూడు ఫార్మాట్లలో 8 వేలకు పైగా పరుగులు సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్ అయిన ఆయనకు బీసీసీఐ నుండి పెన్షన్ కూడా అందుతుంది.  

How Much Pension Ajinkya Rahane Will Get4/5

అజింక్య రహానే నెలకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది

2022లో సవరించిన పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రకారం, బోర్డు అజింక్య రహనేకు నెలకు రూ. 70 వేల పెన్షన్‌ను అందించనుంది. సాధారణంగా బీసీసీఐ మాజీ ఫస్ట్ క్లాస్ ప్లేయర్లకు రూ. 30,000, లోయర్ టైర్ టెస్ట్ ప్లేయర్లకు రూ. 60,000, 25 కంటే ఎక్కువ టెస్టులు ఆడి రిటైర్ అయిన వారికి రూ. 70,000 పెన్షన్ ఇస్తోంది.  

BCCI Pension Policy 20265/5

బీసీసీఐ క్రికెటర్స్ పెన్షన్ స్కీమ్

అజింక్య రహనే మొత్తం 85 టెస్టులు ఆడి టాప్ టైర్‌లో నిలిచారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా సుమారు 900 మందికి పైగా మాజీ ఆటగాళ్లు లబ్ధి పొందుతున్నారు, ఆయన కూడా ఆ జాబితాలోనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బోర్డు నుండి నెలకు రూ. 70 వేల పెన్షన్ పొందనున్నారు.

TAGS:
Ajinkya Rahane Retirement
Ajinkya Rahane BCCI Pension
How Much Pension Ajinkya Rahane Will Get
Ajinkya Rahane Pension Details

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