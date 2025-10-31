English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!

EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!

EPFO Rules: జీతం పొందే ఉద్యోగులకు, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPFO) కేవలం పొదుపు పథకం మాత్రమే కాదు..  పదవీ విరమణ భద్రతకు కూడా ఒక ముఖ్యమైన మార్గంగా నిలుస్తోంది. ప్రతి నెలా మీ జీతంలో కొంత భాగాన్ని,  మీ జీతంలో సమాన భాగాన్ని మీ యజమాని EPF నిధికి విరాళంగా ఇస్తారు. చాలా మంది.. దీనిని ఏకమొత్తంగా చూస్తుండగా.. ఎక్కువ భాగం భవిష్యత్తులో నెలవారీ పెన్షన్‌ను అందించే ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS)లోకి వెళుతుంది.
1 /6

చాలా మంది తమ ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత  EPS నిధుల గురించి భయపడుతుంటారు. అయితే EPFO ​​నిబంధనల ప్రకారం, పెన్షన్ పొందడానికి కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ అవసరమని పేర్కొంది.   

2 /6

మీ మొత్తం సర్వీస్ కాలం 10 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉంటే..మీరు పెన్షన్‌కు అర్హులు కారు. అయితే, 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్‌కు అర్హులు అవుతారు.   

3 /6

మీరు మీ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టిన వెంటనే మీ పెన్షన్‌ను పొందుతారని దీని అర్థం కాదు. 58 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే పెన్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు 40 ఏళ్ల వయసులో మీ ఉద్యోగాన్ని వదిలివేసినప్పటికీ, 58 ఏళ్ల తర్వాత మీకు పెన్షన్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.  

4 /6

మీ జీతంలో 12శాతం EPF నిధిలోకి వెళుతుంది.  కంపెనీ కూడా అదే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. ఇందులో 8.33శాతం EPSలోకి వెళుతుంది. ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్ కోసం రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది. 

5 /6

మిగిలిన 3.67శాతం EPF ఖాతాలో జమ అవుతుంది. దీనిని ఇల్లు కొనడం, పిల్లల విద్య, వివాహం లేదా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.

6 /6

పెన్షన్ ఎలా నిర్ణయిస్తుంది: EPFO ​​ఫార్ములా ఆధారంగా పెన్షన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షన్ పొందదగిన జీతం × పెన్షన్ పొందదగిన సేవ) ÷ 70, పెన్షన్ పొందదగిన సేవ: EPS ఖాతాకు మొత్తం సంవత్సరాల సహకారం. పెన్షన్ పొందదగిన జీతం: గత 60 నెలల (5 సంవత్సరాలు) సగటు జీతం, నెలకు  రూ.15,000 గరిష్ట పరిమితితో చేతికి అందుతుంది. 

EPFO EPF Employee Pension Scheme EPS Pension Rules 10 Years Job retirement benefits

Next Gallery

Gold Rate Today: బంగారం పరువుపోతుందే.. భారీగా దిగివస్తున్న ధరలు..కొనుగోలుదారులకు ఊరట.. అక్టోబర్ 31వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!