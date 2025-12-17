English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PF Withdraw: పెళ్లి.. అనారోగ్యం.. ఇంటి నిర్మాణం.. ఉద్యోగం చేస్తూ ఎంత పీఎఫ్‌ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

PF Withdraw New Rules: ప్రతినెలా ఉద్యోగుల జీతం నుంచి కొంతమేర డబ్బు జమ అవుతుంది. అది పీఎఫ్‌ కంట్రిబ్యూషన్‌. అయితే దీని అత్యవసరాల నిమిత్తం ఉద్యోగి అప్పుడప్పుడు విత్‌డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ప్రధానంగా పెళ్లి, చదువు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఇంటి నిర్మాణం వంటి పనులకు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకుంటారు. సాధారణంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో పీఎఫ్‌ విత్‌డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అయితే పని చేస్తున్న సమయంలో ఎంత మేర.. ఏ అవసరానికి పీఎఫ్‌ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవడం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సాధారణమైపోయింది. అయితే ఒక్కోసారి ఉద్యోగి అవసరాల నిమిత్తం పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది కూడా పడుతున్నారు. ఏ పనికి ఎంత మేర డబ్బు క్లెయిమ్‌ చేయాలి? తెలయడంలేదు. ఉద్యోగి వారి అత్యవసర పరిస్థితుల నిమిత్తం ఎంత విత్‌డ్రా చేయాలి తెలుసుకుందాం.   

2 /6

 అయితే వీళ్ళు పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌ పెట్టినప్పుడు అప్పుడప్పుడు రిజెక్ట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. దీంతో ఉద్యోగి ఆందోళనకు గురవుతారు. తమ డబ్బు తాము తీసుకోలేక పోతున్నామే అనుకుంటారు. అయితే ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పీఎఫ్ ఎంత మేరా ఏ పనికి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ?  

3 /6

ఉద్యోగి వైద్య చికిత్స అవసరాల నిమిత్తం పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే ఆ మొత్తం ఉద్యోగి వాటాలో 6 నెలల బేసిక్ శాలరీ, కరువు భత్యం ఏది తక్కువైతే దానికి సమానం విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగి ప్రారంభ సమయం నుంచి ఆరు నెలలపాటు ఇది వర్తిస్తుంది.  

4 /6

 ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలన్నా లేకపోతే నిర్మాణం పనులకు పీఎఫ్‌ విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి ఒక షరతు ఉంది. ఉద్యోగంలో కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు సేవా అందించి ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు. ఉద్యోగి లేదా యజమాని కంట్రిబ్యూషన్ లో ఏది తక్కువైతే అది ఇంటి నిర్మాణానికి పొందవచ్చు. అంటే మొత్తం బ్యాలెన్స్ లో 90 శాతం వరకు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇది ఒకసారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.  

5 /6

 ఒకవేళ మీకు పిల్లలు చదువు కోసం పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయాల్సివస్తే 50 శాతం వడ్డీతో కలిపి ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అయితే ఒక ఏడాది తర్వాతే ఇది విత్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఈ సర్వీస్ కాలంలో కేవలం పది సార్లు మాత్రమే విత్ డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది .  

6 /6

 పెళ్లి కోసం పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేయాలనుకుంటే కనీసం 12 నెలలు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండాలి. మీరు మీ పిల్లలు లేదా తోబుట్టువుల పెళ్లి కోసం కూడా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు . అయితే గతంలో పీఎఫ్ 50 శాతం క్లెయిమ్‌ మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు 100 శాతం వరకు కూడా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఐదుసార్లు మాత్రమే అనుమతి ఉంది.

PF Withdrawal Rules EPF withdrawal while working PF withdrawal for marriage PF withdrawal for medical treatment

