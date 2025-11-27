English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!

Weight loss: ఈరోజుల్లో చాలా మందికి పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఎక్కువసేపు కూర్చుని పని చేయడం..జంక్ ఫుడ్ తినడం..రాత్రిళ్లు ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడం వంటివి దీనికి ప్రధాన కారణాలు. పొట్ట కొవ్వు పెరిగితే మన అందం తగ్గడమే కాకుండా, షుగర్, బీపీ.. గుండె జబ్బులు లాంటి ప్రమాదాలు కూడా వస్తాయి. అందుకే చాలా మంది సహజ పద్ధతుల కోసం వెతుకుతున్నారు.
కొలెస్ట్రా లేకపోతే అధిక బరువు లాంటి సమస్యలతో బాధపడే వారికి మెంతులు మంచి పరిష్కారంగా ఉపయోగపడతాయి. మన వంటింట్లో సులభంగా దొరికే మెంతులు బరువు తగ్గడంలో.. సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకునే ముందు 1 చెంచా మెంతుల పొడిని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కనిపించవచ్చు.

మెంతులు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే.. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. దీని వల్ల జీర్ణక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది..మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు త్వరగా కరిగిపోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

ఇంకా మెంతులు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తాయి. రాత్రి సమయంలో షుగర్ లెవెల్స్.. సమతుల్యంగా ఉంటే శరీరం అనవసరంగా కొవ్వును నిల్వ చేయదు. దీంతో పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు  తగ్గుతుంది.

మెంతులు తినడం వల్ల పేగులు శుభ్రపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం తగ్గుతాయి. పొట్ట తేలికగా అనిపిస్తుంది. అలాగే రాత్రి ఆకలి ఎక్కువగా వేధించకుండా ఉండేందుకు కూడా మెంతులు సహాయపడతాయి. దీనిలోని ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

ఒక చెంచా మెంతుల పొడిని తీసుకొని, గోరువెచ్చని నీటితో రాత్రి పడుకునే ముందు 30 నిమిషాల ముందు తాగాలి. ఇలా 30 రోజులు పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చు.

తక్కువ బీపీ లేదా షుగర్ ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకుని మాత్రమే వాడాలి. గర్భిణీ మహిళలు కూడా పరిమితంగా తీసుకోవాలి.

