Bold Heroine: 10 ఏళ్ల నుంచి ఒక్క సినిమా కూడా లేకుండా కోట్లు సంపాదిస్తున్న బోల్డ్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే

Bold Heroine Net Worth : ఒక స్టార్ హీరోయిన్ పదేళ్ల నుంచి.. సినిమాలు.. లేకపోయినా కానీ కోట్లు సంపాదిస్తోంది. అందుకే ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ పేరు సోషల్ మీడియాలో తెగ వినిపిస్తోంది. అంతేకాదు ఈ హీరోయిన్ పదేళ్ల ముందు వరకు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ఇంతకీ హీరోయిన్ ఎవరు.. సినిమాలు లేకపోయినా.. సంపాదన ఎలా వస్తోంది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
బాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు టాప్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన బిపాసా బసు ..గురించి సినిమా ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గ్లామర్ పాత్రలు..బోల్డ్ నటనతో ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే గత 10 ఏళ్లుగా ఆమె సినిమాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటున్నారు. అయినా కూడా ఆమె లగ్జరీ జీవితాన్ని.. కొనసాగిస్తూ కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
బిపాషా బసు ఈ ఏడాది తన 47వ పుట్టిన రోజును జరుపుకున్నారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కువగా కుటుంబంతోనే సమయం గడుపుతున్నారు. భర్త కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్.. కుమార్తె దేవితో కలిసి ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్న ఆమె మీడియాకు కూడా చాలా దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమాలు చేయకపోయినా ఆమె ఆదాయం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదని సమాచారం.
మీడియా కథనాల ప్రకారం..బిపాషా బసు నికర ఆస్తి సుమారు 130 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ముంబైలో ఆమెకు ఓ విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దాని విలువ దాదాపు 15 నుంచి 16 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు కోల్కతాలో కూడా ఆమెకు మరో ఇల్లు ఉంది.
సినిమాలు లేకుండా బిపాషా ఎలా సంపాదిస్తోంది అన్నదే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్న. ప్రధానంగా బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లే ఆమెకు పెద్ద ఆదాయ వనరు అని తెలుస్తోంది. ఒక బ్రాండ్ ప్రచారానికి ఆమె సుమారు 2 కోట్ల రూపాయల వరకు తీసుకుంటుందని టాక్. సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ప్రైవేట్ ఈవెంట్లు, రియాలిటీ షోలు, ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్కాస్ట్ల ద్వారా కూడా లక్షల్లో ఆదాయం వస్తోంది.
అంతేకాదు బిపాషా బసు లగ్జరీ కార్లకు కూడా పెద్ద అభిమాని. ఆమె వద్ద ఆడి Q7, టయోటా ఫార్చ్యూనర్, వోక్స్వ్యాగన్ బీటిల్, పోర్షే కేయెన్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆమె లైఫ్ స్టైల్ను స్పష్టంగా చూపిస్తాయి.
మోడలింగ్ రంగం నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన బిపాషా.. 2001లో విడుదలైన అజ్నబీ సినిమాతో నటిగా పరిచయమయ్యారు. జిస్మ్, నో ఎంట్రీ, ఫిర్ హేరా ఫేరీ, ఓంకార, రాజ్..వంటి ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. చివరిగా 2015లో వచ్చిన అలోన్ సినిమాలో కనిపించారు. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా, బిపాషా బసు తన పేరు.. బ్రాండ్ విలువతో ఇప్పటికీ కోట్ల ఆదాయం సంపాదిస్తూ స్టార్ హీరోయిన్గా నిలుస్తుండటం విశేషమే.