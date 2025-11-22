Weight Loss: 4 నెలల్లో 24 కిలోలు తగ్గిన మహిళ.. ఫాలో అయిన సింపుల్ డైట్‌ ప్లాన్ ఏమిటంటే..?

Diet Plan: బరువు తగ్గడం అనేది చాలా మంది కోసం పెద్ద చాలెంజ్. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఫలితం ఇవ్వే పద్ధతులు చాలా ఉంటాయి.. కానీ అవి ఎక్కువ కాలం పనిచేయవు. నిజమైన బరువు తగ్గడం కోసం క్రమం, క్రమశిక్షణ.. సింపుల్ జీవనశైలి పాటించడం చాలా ముఖ్యం.
ఇలాంటి ప్రేరణాత్మక కథతో జాన్వి అనే మహిళ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఆమె తన వెయిట్ లాస్ జర్నీని ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్ మాక్ సింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. ఆమె 94 కిలోల బరువు నుంచి కేవలం 4 నెలల్లో 70 కిలోలకు తగ్గింది. అంటే మొత్తం 24 కిలోలు తగ్గింది. ఈ ఫలితానికి కారణం ఆమె పాటించిన సింపుల్ డైట్ ప్లాన్.
ఎదురుతూ వెంటనే జాన్వి ఆమ్లా జ్యూస్, 5 బాదం, అజ్వైన్, దాల్చిన చెక్క నీరు, నానబెట్టిన వాల్నట్స్, మెంతుల నీరు వంటి హెల్తీ డ్రింక్స్ తీసుకుంది. ఇవి డైజెషన్.. ఇమ్యూనిటీకి చాలా మంచివి.
మిల్లెట్ దోస, చియా సీడ్ స్మూతీ, పప్పు ఇడ్లీ వంటి తేలికైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంది.
ఈ సమయంలో ఆమె సీజనల్ ఫ్రూట్స్, ఫ్రూట్ స్మూతీ, రాగి మాల్ట్ వంటి సహజ ఆహారాలు తీసుకుంది.
సాదాసీదా ఇంటి భోజనం. అన్నం, కూర, పెరుగు లేదా మిల్లెట్ పులావ్, మిక్స్ వెజ్, రాయ్తా. మరో వెరైటీగా రొటీ, కూర, ఆకుకూర పప్పు, పెరుగు కూడా తీసుకుంది.
ఉడికించిన గుడ్డు, భేల్, బ్లాక్ చెన్నా చాట్ వంటి హెల్తీ స్నాక్స్ తీసుకుంది.
జాన్వి డిన్నర్ త్వరగా ముగించేది. స్టీమ్ చేసిన చికెన్, వెజిటబుల్స్, ఎగ్ ఆమ్లెట్, మిల్లెట్ రోటీ వంటి తేలికైన ఆహారం తీసుకుంది.
నిద్రకు ముందు హర్బల్ టీ లేదా పుదీనా-కొత్తిమీర నీటిని తాగేది. జాన్వి కథ చెబుతున్నది ఒక్కట..సింపుల్ డైట్, క్రమం, తక్కువ ఆయిల్ ఆహారం, ఎక్కువ నీరు, సమయానికి భోజనం చేస్తే బరువు తగ్గడం ఖచ్చితంగా సాధ్యమే.