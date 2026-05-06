Ayushman Bharat Yojana: ఒకే కార్డుతో రూ.5 లక్షల వరకు ఉచిత చికిత్స! ఇంటి నుండే ఆయుష్మాన్ కార్డ్ ఎలా పొందాలంటే?

Guaranteed Free Treatment In Ayushman Bharat: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను ప్రారంభించింది. అందులో రైతులకు, ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఈ పథకం ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన ప్రజలకు ఉచిత చికిత్స అందుతుంది. ఈ పూర్తి బెనిఫిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..
ప్రధాన మంత్రి ఆధ్వర్యంలో రైతుల కోసం పీఎం కిసాన్ యోజన అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు ఇది దేశవ్యాప్తంగా పేరుగాంచింది అదే మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆయుష్మాన్ భారత్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఉచితంగా ఐదు లక్షల వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అర్హులైన ప్రజలు పొందవచ్చు
ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం ప్రవేశపెట్టిన అద్భుతమైన పథకమని చెప్పాలి. రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన ప్రజలకు మెరుగైన ఉచిత వైద్య అందించడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబంలో వారు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందవచ్చు.
ఈ పథకంలో ఐదు లక్షల వరకు నగదు రహిత చికిత్స పొందుతారు. ఇది ప్రజలకు భద్రమైన చిహ్నంగా కూడా మారింది. దీనివల్ల అనేక మంది ప్రజలు ఇప్పటికే లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇది కేవలం కాగితాలకు మాత్రమే కాదు, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల జీవితాలను కూడా మారుస్తుంది.
ఆయుష్మాన్ భారత్ పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల వరకు చికిత్స ఉచితంగా పొందే సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తుంది. జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ రికార్డులో ఉన్న అర్హులైన వారికి మాత్రమే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతారు. అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి పన్ను చెల్లించని వారికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
70 ఏళ్లు పైబడిన సీనియర్ సిటిజెన్లు కూడా ఆయుష్మాన్ కాట్ ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు. ఆయుష్మాన్ భారత్ కి మీరు కూడా అర్హులో కాదు, అనేది సులభంగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ మొబైల్ నెంబర్తో లాగిన్ అయి మీ వివరాలు నమోదు చేస్తే మీరు అర్హులో కాదో తెలిసిపోతుంది.